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伊州首富憂治安 Citadel總部遷邁阿密

特派員黃惠玲／芝加哥報導
30多年前在芝加哥市創立的Citadel，即將把總部遷往邁阿密。(Citadel官方臉書)
30多年前在芝加哥市創立的Citadel，即將把總部遷往邁阿密。(Citadel官方臉書)

伊利諾州首富、對沖基金Citadel創辦人間葛利芬(Ken Griffin)日前向員工發出一份通知指出，Citadel總部將從芝加哥搬遷到佛州邁阿密，該公司1990年在芝城創立，至今已有30多年歷史，管理資產高達390億，在這之前，他個人曾對芝城治安多次公開表達憂慮。

今年4月葛利芬接受華爾街日報訪問時說，「如果人們(芝加哥人)覺得這裡不安全，他們就不會再住在這裡」，他表示，已經有好幾個同事遭持槍搶劫，加上數不清的竊盜事件，「這樣的背景下，很難把人才吸引到你的城市」，他還說，他的保全人員也曾被劫車，但幸而沒有成功。

邁阿密市長蘇雅瑞茲(Francis Suarez)對葛利芬大表歡迎，他說，葛利芬早就是該市的最寶貴成員，「他為我們社區投資了500萬經費，作為氣候相關的改善」。

個人資產達250億的葛利芬，不僅為伊州共和黨的主要政治獻金的捐贈者，也是伊州最慷慨的慈善家之一，他表示，芝加哥在未來仍是Citadel的重要據點。

伊州選舉委員會(Illinois State Board of Elections)統計顯示，從2002年至今，葛利芬累計捐給該州州級與地方政府的候選人達1億7900萬元，受贈者主要都是共和黨成員，不過，芝加哥前市長戴利、伊曼紐也接受過其捐款。

此外，葛利芬也大方捐款給學術機構，今年5月他捐了2500萬給芝加哥大學，作為培訓暴力干擾組織與高級警察的經費。

共和黨州長候選人之一、芝城西郊奧羅拉市(Aurora)市長歐文(Richard Irvin)，去年至今共收到葛利芬5000萬捐款，Citadel遷離伊州的決定，引起各界高度關注，或將對今天(28日)登場的伊州初選產生某種程度的影響。

在葛利芬宣布消息後幾個小時，歐文發表聲明指責普立茲克領導的團隊，正在以「徵收高稅率、親近犯罪者的政府」，將工作機會與企業「趕」到外州，他表示，伊州上個月已陸續有波音、卡特彼勒(Caterpillar)公司分別遷往維吉尼亞州、德州，「現在輪到Citadel出走」。

普立茲克辦公室發言人畢特納(Emily Bittner)回應稱，雖然波音、卡特彼勒陸續出走，但同時也有新的大企業Kellogg公司宣布將把總部搬到伊州。

伊州 芝加哥 芝城

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