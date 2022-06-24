芝公校生今春數學測試 僅15%達標

根據Chalkbeat取得的初步非官方數據，今年春天芝加哥 公校三到八年級學生在伊利諾州數學考試中，僅有15%符合州級標準，達到英語標準的學生比率則為五分之一，而大概有三分之一的學生在閱讀與數學兩項學科測試中，成績都接近墊底。

由於疫情 前的2018-19學年度，芝公立學校有將近四分之一的學生數學達到或超過標準，英文方面的成績也有28%學生達到或超過標準，儘管新的數據仍待最終驗證，但也因此引起教師與家長對學生疫情後學術表現明顯退步的關注。

即將卸下芝加哥教師工會主席職務的夏爾奇(Jesse Sharkey)說，疫情期間學生們經歷了相當的挑戰，迫切需要輔導老師、社供、藝術教師與特殊教育 教師等協助，他質疑在此時討論學生考試結果的做法。

芝加哥伊利諾大學(UIC)教育領導中心的評估專家札維特科夫(Paul Zavitkosky)說，這項考試成績表現不佳，對三、四、五年級尤其明顯，他說，這令人很不安，因為這些成績是學生進入中學前掌握基礎技能的關鍵時期，假使沒有在進入中學階段好好調整，那麼以後恢復學習水平的可能性將很低。

他提到，2020-21學年伊州參加考試的僅約68%學生，而且以白人為主，比較缺乏全面的代表性。但今年春天已經恢復實體教學，因此新出爐的測試結果，將可進一步評量疫情對各學校帶來的負面衝擊。