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搶監護權 伊州狠父溺死3幼兒 「如果我不能擁有他們，你也不能」

特派員黃惠玲／芝加哥報導
正與分居丈夫打三個孩子監護權官司的戴柏菈(左二)，萬萬沒想到對方竟然把孩子在家中浴缸溺死。(Gofuneme)
正與分居丈夫打三個孩子監護權官司的戴柏菈(左二)，萬萬沒想到對方竟然把孩子在家中浴缸溺死。(Gofuneme)

一名住在伊利諾州郊區城鎮圓湖灘(Round Lake Beach)的父親卡雷爾斯(Jason Karels，35歲)，因不滿分居妻子爭奪孩子監護權，竟趁著周末輪到他照顧三名分別僅5歲、3歲及2歲的子女時，將他們一個一個淹死在家中浴缸，再留下紙條「如果我不能擁有他們，你也不能」離家。

湖郡法院法官15日在保釋庭上對這名狠心父親裁定保釋金1000萬，檢察官則計畫提出「不准保釋」申請。三個孩子的母親戴柏菈(Debra Karels)悲痛萬分說，三個孩子不應該受到這種待遇，他們是非常棒的小孩。

根據法院文件，卡雷爾斯夫婦正在打子女監護權官司，案發時，剛好是依照雙方協議由父親照顧孩子的周末，湖郡檢察官瑞哈特(Eric Rinehart)說，卡雷爾斯將三個孩子溺死後就離開家裡，且留了紙條寫著「如果我不能擁有他們，你也不能」。

警方稱，13日下午1時40分左右，警局接到戴柏菈的報案電話，該女子表示她原本要去分居丈夫家中接三個孩子，但無人應門，等警察趕到協助入室時，發現5歲的布萊恩、3歲的卡西迪與2歲的吉迪恩都已死亡，初步屍檢指出三人均死於溺水。

戴柏菈說，12日晚間還跟三個孩子打過電話，告訴他們「我非常愛你們，等不及明天見面」，沒想到隔天孩子們竟然永遠消失，「他知道孩子對我最重要，他知道他這樣做，我會受到最大傷害」，戴柏菈後悔沒有在孩子身邊。

當局表示，三個孩子是被他們的父親溺死在家中浴缸，然後把三具屍體放在家中臥室。檢察官指出，卡雷爾斯是將他們一個一個淹死的。

案發地點的湖郡委員會委員巴爾(Dick Barr)為孩子母親設立了Gofundme募款帳戶，籌集葬禮與其他相關費用。巴爾說，戴柏菈顫抖描述了這場所有父母都難以想像的噩夢，她說自己曾懇求另一半尋求幫助，因為對方有自殺念頭且有心理疾病。

圓湖灘警局局長利維拉(Gilbert Rivera)說，警察是在卡雷爾斯開車在高速公路撞車後將其逮捕，該名父親還向警方陳述，孩子們死後，他曾多次試圖自殺但未成功。卡雷爾斯沒有任何犯罪紀錄，也沒有濫用藥物或心理疾病的歷史。

檢察官 警察 伊利諾州

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