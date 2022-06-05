長榮航空增加直飛芝加哥台北客運航班 各部門現增聘人手迎接經濟復甦

長榮航空增加直飛芝加哥台北客運航班。

芝加哥 居家令、口罩令已解除，疫情 已漸受控制。經濟在慢慢恢復中而暑假越來越接近，長榮 航空為解决台美兩地運輸服務，長榮航空已重啟直飛芝加哥、台北客運航班，讓兩個城市更近了！ 要搭乘長榮航空直飛航班，省時又便利，立即購票去！

芝加哥飛往台北航班日期

7月：7/3、7/10、7/17、7/23、7/31

8月：8/7、8/14、8/20、8/28

9月：9/4、9/11、9/18、9/24

10月：10/2、10/9、10/16、10/23、10/30

台北回程芝加哥航班日期

7月：7/1、7/8、7/15、7/21、7/29

8月：8/5、8/12、8/18、8/26

9月：9/2、9/9、9/16、9/22、9/30

10月：10/7、10/14、10/21、10/28

上述航班如因應疫情變化或會有所異動，所有變動仍以長榮航空公司航班為凖。

由於各國政府或移民局會依疫情情勢隨時快速變更入/出境政令規定，強烈建議旅客於搭機前，務必預先查明各國官方入/出境規定，並依各國政府最新發布之相關規定及法令公告為主，或參考長榮航空最新旅遊限制相關規定。

即日起至2022年12月31日止，旅客凡購買長榮航空營運之長程線商務艙尊寵(Up)、經典(Standard)、基本(Basic)票價產品或豪華經濟艙、經濟艙之尊寵(Up)票價產品將可享有免付費機上無線Wi-Fi服務。

長榮航空公司因應芝加哥、台北航班逐漸恢復，現增聘各部門人手儲備，有興趣投身航空事業，請寄履歷到[email protected]。

查詢更多票務或長榮航空公司情況，請致電 1 (800) 695-1188或登臨長榮航空網站www.evaair.com查詢 。(張皓) 。