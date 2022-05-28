美中餐飲業聯合會成功舉辦美國中餐國際論壇：探討後疫情時代中餐業發展

出席美國中餐國際論壇的賓主合照。

2022年國際餐飲酒店用品博覽會（National Restaurant Association Show）5月21日至24日在芝加哥 會展中心(McCormick Center)舉行。美中餐飲業聯合會5/22日在會展中心成功舉辦了主題為“探討後疫情 時代中餐業發展”美國中餐國際論壇。本次論壇吸引了全美各地的中餐業界人士參與共襄盛舉，探討疫情之後餐飲復蘇所面臨的挑戰與機遇。論壇主辦方當天公佈了第五屆美國中餐國際論壇評定的“全球弘揚中華飲食文化終生成就獎”、“全球最佳廚師獎”、“全球最佳名店獎”等獲獎名單，並舉行頒獎典禮。出席的各界貴賓包括中國駐芝加哥副總領事邊志春，國會議員 Danny Davis，全美餐飲協會（NRA）副主席Alisha Gulden，華聯會主席鄭征，伊州州務卿亞裔顧問委員會主席馬森柱，聯豐集團董事長倪舉淩，美國銀河國際集團董事長黃傑克等為論壇剪綵并致辭，表示祝賀！

華聯會理事長汪興無教授宣讀中國駐美大使館公使徐學淵、中國僑聯主席萬立駿、中國駐芝加哥總領事趙建、世界中餐業聯合會會長刑穎為本屆論壇發來的賀信。美中餐飲業聯合會主席、本屆論壇組委會主席胡曉軍對出席論壇的各界嘉賓、眾多合作單位的大力支持表示感謝。胡曉軍聲稱，“美國中餐國際論壇”是由美國中餐學會（美中餐飲業聯合會前身）在2018年創辦的餐飲業國際性學術研討會。本屆論壇以“未雨綢繆，迎接全球中餐發展新時代”為主題，在新冠疫情重創餐飲業之後再次以線下形式舉行，是一次關係到中餐未來前景的重要活動。

與會的邊志春副總領事致辭表示，中華飲食文化源遠流長，美國中餐業不僅有力助推當地經濟發展，也是美國人民認識中國、瞭解中華文化的重要視窗，中餐文化成為連通中美民心、促進民間交流、增進中美友好的重要紐帶。在疫情艱難時刻，以美中餐飲業聯合會為代表的中餐從業者守望相助、奉獻社會、共克時艱，展現了中華民族堅韌不拔的優秀品格和華人良好的社會責任感。希望在大家的共同努力下，中餐業能夠進一步築牢中美民間交流橋樑，增進中美兩國人民情誼，邊志春副總領事並祝論壇圓滿成功。

中餐通訊主編 Betty Xie、美國三角會計師事務所牛志文教授則就疫情下政府紓困金 的申請與合理使用進行探討。知支之國際業務總監Carol Meng就“供應鏈如何支撐中餐出海”發表演講；傑克兄弟預製菜創辦人、美國銀河國際集團董事長黃傑克與大家一起展望中餐“預製菜”對中餐業帶來的變革與前景。在餐飲業請人難、用工荒的形勢下，機器人送餐公司、普渡科技美國分公司總經理Robin Zheng強調科技創新對中餐可持續發展的重要性。

中餐外賣公司 Chowbus 創辦人兼CEO溫林鑫與大家分享北美餐飲業智慧化的現狀並展望未來，中餐美食新媒體“吃貨小分隊”創辦人Amy Duan則就中餐廳該如何做好形象策劃和品牌宣傳提出有益建議。參加2022全美餐飲展的各界參展商，以及眾多相關行業人士出席本屆論壇，並藉此機會交流聯誼，促進合作共贏，共同迎接餐飲業的復蘇。在論壇圓滿落幕之際，由美中餐飲業聯合會理事長陳明鋒致答謝辭。當晚各界來賓還出席了在芝加哥市中心老四川餐廳舉行“瀘州老窖品鑒晚宴”，川菜配名酒，大家在輕鬆的氛圍中加強聯誼與交流。

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