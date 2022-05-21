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李盈小說「媽媽病危」獲北美文苑獎亞軍

記者周密╱密蘇里州報導
李盈榮獲北美洲文苑文學獎小說組第二名。(李盈提供)
李盈榮獲北美洲文苑文學獎小說組第二名。(李盈提供)

北美華文作協聖路易分會副會長李盈，日前以「媽媽病危」的小說，榮獲「北美洲文苑文學獎」徵文比賽小說組第二名，消息傳來，眾多文友紛紛送上祝賀。

她獲獎的小說「媽媽病危」，文長1萬5000字，是描述在上海封城之前，一位女兒於春節及北京冬奧期間，輾轉回上海看病危母親的故事，其中對於母女關係，以及探病間的失落、堅強、無奈，充分寫出了這個焦慮時代的人性。

李盈表示，她最近跟一位馬里蘭文學教授布拉克上遠距課「美國短篇小說歷史和技巧」，在創作「媽媽病危」時，獲得很大啟發。 她說，文學不是重複現實真相(facts)，而是揭示現實真理(truth)，以及人性和社會的複雜性。

該課程幫助學生了解文學文字與商業文字的區別，布拉克教大家如何抗拒文學激情的世俗化商業化，也幫助李盈努力克服了「登山則情滿於山，觀海則意溢於海」 的短缺。這句話來自她正在背誦的中國古代文藝理論家劉勰的「神思」。

布拉克的理論與劉勰「神思」中的 「意翻空而易奇，言徵實而難巧」異曲同工。李盈說， 她因此放鬆心境，誠懇寫作。完成後，並反覆提煉刪濾，然後才將作品送交主辦單位。小說組得獎名單最後由台灣知名作家吳鈞堯定奪。 李盈說，「能獲得寫作同仁的認可，感覺很好，很受鼓舞。」

李盈1982年畢業於中國廈門大學中文系，主修古漢語音韻學專業。1983年赴美留學，1988年畢業於美國馬里蘭大學計算機系。在美國公司任軟件開拓工程師IT管理工作。著有長篇小說「何異飄飄」及「還起去」。文章散見世界日報、福建文學、北美華文作協會會刊、中國僑商雜誌等。

「北美洲文苑文學獎徵文比賽」是南加作協為擴大慶祝創會35周年及鼓勵文學創作而特別推出，並與海外最大華文媒體的本報(世界日報)合作、北美華人作家協會協辦，這次徵文一共收到來自全球各地的成人短篇小說組、散文組 及高中散文組有效作品137篇，分別來自全球各地。

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