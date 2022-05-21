大芝加哥地區亞裔傳統文化月慶典暨我愛唐人街活動，天氣原因改為5/28舉行

大芝加哥地區亞裔傳統文化月慶典暨我愛唐人街改期到5月28日

為了慶祝亞裔 傳統文化月， 弘揚亞裔文化和促進華人社區的蓬勃發展，大芝加哥 地區華僑華人聯合會將協同美中業餐飲業聯合會，芝加哥第25區區長辦公室， 庫克郡警長辦公室，國會議員 Danny Davis 辦公室及芝加哥僑社將於5月28日（週六）中午11點在中國城華埠 廣場 2133 S China Pl, Chicago, IL 60616 以“振興華埠 改善治安”為主題的大芝加哥地區亞裔傳統文化月慶典暨我愛唐人街活動。期待大家共襄盛舉，一起努力積極推動華人社區的繁榮發展，宣傳亞裔傳統文化月！

此次活動旨在宣傳亞裔月，促進社區治安改善，以歌舞表演、武術表演，書法、繪畫、剪紙藝術表演等多種形式的活動弘揚中華文化，屆時芝加哥警察局和庫克郡警長辦公室將在華埠廣場推廣和普及治安教育。為中國城增加客流，重振華埠經濟，共享亞裔月的喜慶。

此次活動連絡人：鄭 征(630)667-3183，汪興無 (847)340-9298，胡曉軍 (312)405-3155，何達權 (312）560-5706，朱萍萍 (630)863-1868，王濤（847）363-5990，吳灝 （630）881-4216，梁琨 （773）551-0498，陳 青 (312) 291-6328，張懷波(630）670-0954，劉穎斌(312)882-1996，余娉婷 (847)754-9957，容蔭寧 (630) 664-7885，李暢 (630) 873 0768，劉燁 (773)225-6513，郝志鵬 (224)628-9330，鄺一帆 (312)927-1801，王炎 (847) 620-9597。