我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨參議員初選 川普背書北卡、賓州候選人勝出

免費新冠快篩又來了 每個家庭可再向政府申領8組

伊州臉書賠償 沒收到可查詢

黃惠玲

總額達6.5億的臉書隱私和解協議賠償金，已經從9日起開始寄發給伊州160多萬居民，許多華裔用戶均已收到這筆397元的賠償，其中部分用戶收到臉書郵寄到家的支票，也有部分居民是從銀行帳戶直接收到臉書轉帳的金額，臉書表示，所有賠償金預計在兩周內發放完成。

臉書表示，伊州約有700萬名臉書用戶在2011年6月7日以後，曾使用或儲存過臉部辨識功能，要符合賠償條件，還必須於過去九年至少住在伊州六個月，逾五分之一的伊州臉書用戶提交了索賠申請。除去律師費及相關費用，估計每位符合資格的申請者，可以拿到397元的賠償金。

不過，一定要在之前曾送出賠償申請的臉書用戶，才會獲得這筆和解金，假使你符合上述理賠資格，但沒有填寫申請表格的話，就不會收到賠償金。

如果忘記自己究竟有沒有提出申請者，也不記得是否收到確認通知的話，可以撥打以下電話諮詢：

●和解部門(Settlement Administrator)：(844)799-2417。

●芝加哥律師埃德爾森(Jay Edelson)：(866)354-3015。

●Robbins Geller Rudman & Down LLP律師事務所：(800)449-4900。

●Labaton Sucharow LLP律所：(888)219-6877。

臉書 伊州 支票

上一則

看到亞裔就恐懼 非裔男子選定達拉斯韓國城開槍行凶

延伸閱讀

芝亞裔社區 聚集華埠慶亞太月

芝亞裔社區 聚集華埠慶亞太月
伊州州務卿 Jesse White 亞裔美國人顧問委員會主席Sam Ma主辦現場換駕照服務

伊州州務卿 Jesse White 亞裔美國人顧問委員會主席Sam Ma主辦現場換駕照服務
伊州醫院安全排全美27 西北只得C

伊州醫院安全排全美27 西北只得C
伊州3大保險公司 全面調漲車險保費 今年調幅6%-12%

伊州3大保險公司 全面調漲車險保費 今年調幅6%-12%
逾期伊州駕照、身分證 效期延至7月31日

逾期伊州駕照、身分證 效期延至7月31日
伊州衛生官員警告 第5波疫情或來襲

伊州衛生官員警告 第5波疫情或來襲

熱門新聞

芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

2022-05-12 17:44
22歲的亞裔女大生布魯克森。 (Gofundme)

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

2022-05-13 09:10
畢業典禮當天得知學貸已清，威利學院畢業生欣喜若狂。（Wiley College Instagram）

「你的學貸已還清」德州百名大學畢業生 意外收大禮

2022-05-09 22:12
德州43歲母信仰童婚，強迫13歲女兒嫁中年男子。(Fort Bend警局)

13歲女求醫 訴47歲丈夫性無度 德州信奉童婚媽重罪

2022-05-09 18:52
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦，喜獲千金。(KHOU電視台截圖)

台灣情深伴侶求孕難成 德州醫師三分鐘手術成就奇蹟

2022-05-09 19:23
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦喜獲千金。(KHOU截圖)

台嬰染罕疾 跨海求救 德州醫師3分鐘治癒 順利生產取名Hope

2022-05-16 02:30

超人氣

更多 >
槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」
周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲
周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命
南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘
東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機