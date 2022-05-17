伊州臉書賠償 沒收到可查詢

總額達6.5億的臉書 隱私和解協議賠償金，已經從9日起開始寄發給伊州 160多萬居民，許多華裔用戶均已收到這筆397元的賠償，其中部分用戶收到臉書郵寄到家的支票 ，也有部分居民是從銀行帳戶直接收到臉書轉帳的金額，臉書表示，所有賠償金預計在兩周內發放完成。

臉書表示，伊州約有700萬名臉書用戶在2011年6月7日以後，曾使用或儲存過臉部辨識功能，要符合賠償條件，還必須於過去九年至少住在伊州六個月，逾五分之一的伊州臉書用戶提交了索賠申請。除去律師費及相關費用，估計每位符合資格的申請者，可以拿到397元的賠償金。

不過，一定要在之前曾送出賠償申請的臉書用戶，才會獲得這筆和解金，假使你符合上述理賠資格，但沒有填寫申請表格的話，就不會收到賠償金。

如果忘記自己究竟有沒有提出申請者，也不記得是否收到確認通知的話，可以撥打以下電話諮詢：

●和解部門(Settlement Administrator)：(844)799-2417。

●芝加哥律師埃德爾森(Jay Edelson)：(866)354-3015。

●Robbins Geller Rudman & Down LLP律師事務所：(800)449-4900。

●Labaton Sucharow LLP律所：(888)219-6877。