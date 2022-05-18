努力數十載 華裔終占芝城1席地
從90年代就參與推動將華裔畫入同一選區的華埠更好團結聯盟創辦人陳增華，16日在市議會見證芝加哥第一個亞裔多數區的誕生，「歷經酸甜苦辣、千頭萬緒」的他說，亞裔多數區終於「從零走到一」，華人也終於在每十年一次的「政治權利大洗牌」中，占有「一席之地」。
根據新出爐的選區地圖，新的11區北至譚繼平公園的謝祖亮體育館，東到拉謝爾街(S. LaSalle St.)、南到45街，至於西邊邊界並非直線，但主要以南好斯提特街(S. Halsted St.)為界。新的選區圖中，達到投票年齡的人口約4萬3130個，至於族裔比率，分別為白人27.38%、非裔3.38％、亞裔50.97%、西語裔18%。儘管人口普查數據未表明，但新的11區的五成亞裔人口中，華裔至少占比8、9成。
陳增華說，亞裔人口過去十年從14萬5000人增加到19萬人，激增了31%，更是芝加哥所有族裔人口增長冠軍，起亞裔居民人口已占芝市約7%，如果這次選區重畫無法畫出第一個亞裔多數選區，將十分令人失望，因為過去十年人口成長幅度遠遠不如亞裔的芝城非裔與拉美裔，早就擁有多達30多個「族裔居民過半選區」。
陳增華表示，部分華人或許並不清楚，每十年一次的選區地圖變化，左右了區長的權力，更將影響居民的權益，所謂「族裔多數選區」意味著該區的某個族裔居民人數超過半數，族裔多數選區的存在，代表著一定的政治聲量，社區議題也才會受到應該得到的重視，這也是為何非裔﹑拉美裔為了其多數選區激烈交戰的主要原因。
終於實現亞裔多數選區的目標後，接下來華裔社區面臨的新挑戰，將是如何發揮最大的政治力量，維護社區各項權益，其中包括保住由華人繼續出任11區區長，而要落實此願景，華埠更好團結聯盟說，「積極投票」是最直接最有效的途徑。
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