努力數十載 華裔終占芝城1席地

明年市級選舉結束後，新的選區地圖將開始生效。(華埠更好團結聯盟提供)

從90年代就參與推動將華裔 畫入同一選區的華埠更好團結聯盟創辦人陳增華，16日在市議會見證芝加哥第一個亞裔 多數區的誕生，「歷經酸甜苦辣、千頭萬緒」的他說，亞裔多數區終於「從零走到一」，華人 也終於在每十年一次的「政治權利大洗牌」中，占有「一席之地」。

根據新出爐的選區地圖，新的11區北至譚繼平公園的謝祖亮體育館，東到拉謝爾街(S. LaSalle St.)、南到45街，至於西邊邊界並非直線，但主要以南好斯提特街(S. Halsted St.)為界。新的選區圖中，達到投票年齡的人口約4萬3130個，至於族裔比率，分別為白人27.38%、非裔3.38％、亞裔50.97%、西語裔18%。儘管人口普查數據未表明，但新的11區的五成亞裔人口中，華裔至少占比8、9成。

陳增華說，亞裔人口過去十年從14萬5000人增加到19萬人，激增了31%，更是芝加哥所有族裔人口增長冠軍，起亞裔居民人口已占芝市約7%，如果這次選區重畫無法畫出第一個亞裔多數選區，將十分令人失望，因為過去十年人口成長幅度遠遠不如亞裔的芝城非裔與拉美裔，早就擁有多達30多個「族裔居民過半選區」。

陳增華表示，部分華人或許並不清楚，每十年一次的選區地圖變化，左右了區長的權力，更將影響居民的權益，所謂「族裔多數選區」意味著該區的某個族裔居民人數超過半數，族裔多數選區的存在，代表著一定的政治聲量，社區議題也才會受到應該得到的重視，這也是為何非裔﹑拉美裔為了其多數選區激烈交戰的主要原因。

終於實現亞裔多數選區的目標後，接下來華裔社區面臨的新挑戰，將是如何發揮最大的政治力量，維護社區各項權益，其中包括保住由華人繼續出任11區區長，而要落實此願景，華埠更好團結聯盟說，「積極投票」是最直接最有效的途徑。