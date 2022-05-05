芝市病毒傳播風險 預測周五升至中級

芝加哥衛生局局長亞瓦迪3日表示，由於新冠感染人數持續上升，預估本周五(6日)芝市的病毒傳播等級將從低風險(low)提高到中級(medium)風險，她說，目前並不考慮恢復口罩 令，不過一旦傳播風險增加到「高級」(high)，就會恢復執行室內強制口罩令。

伊州 3日新增感染人數為4047個，染疫死亡新增數為九名，到2日晚間為止，伊州有733名患者染疫住院，其中78人住進加護病房，還有24人使用呼吸機，伊州衛生廳說，目前全州可用的加護病房床數仍有25%。

至於傳播風險已經升級到中等的杜佩琪郡、庫克郡郊區，染疫住院與死亡人數仍然維持低點。

由於許多民眾都不再到檢測 點受檢，轉而採用居家快篩盒自我檢測是否染疫，因此坊間居家快篩盒的需求也隨著增高，華格林連鎖藥局(Walgreens)說，近期他們櫃上的檢測盒需求的確逐漸增加，CVS連鎖藥局也表示出現一樣情形，不過供應量仍然充足，沒有缺貨現象。

提供檢測服務的「健康之家」(Wellness Home)表示，他們看到越來越多人接受病毒檢測，執業護士康蒂(Debbie Conti)說，有孩子是在學校被感染，有人參加活動時受到感染，還有人是被家人感染。