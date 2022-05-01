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慶祝母親節 響應地球日 味全送您環保袋

(見報日5/9) 
味全新近又推出故鄉好滋味，幸福全到位的温馨包點，各大小超市，食品雜貨店均有售。
味全新近又推出故鄉好滋味，幸福全到位的温馨包點，各大小超市，食品雜貨店均有售。

慶祝母親節  響應地球日

味全送您環保袋

本報芝加哥

為紀念4月22日地球日及慶祝偉大母親節，凡於母親節當天在大芝加地區零售點購買世界日報一份，即送味全環保袋一個，由於數量有限，送完即止。又凡味全環保袋送完，當天在各零售點向隅未獲讀者，可憑當天日期報頭，親臨芝加哥辦事處换取 ( 2453 S. Archer Ave., Suite D, Chicago)，也是一人一份，送完即止。

地球孕育生命，是無數生物母親，4月22日是地球日，食物供應王國味全，襯母親節紀念日，特備了環保購物袋，瑰贈世界日報廣大讀者及味全舊雨新知，藉著慶祝偉大母親節同時，也不忙愛護，保護地球，一個孕育您的生命地方。多使用環保購物袋，對你，對大家，對地球均有好處。

味全，五味俱全。在慶祝偉大母親節之餘，味全新近又推出故鄉好滋味，幸福全到位的温馨包點，有傳統廣東美食港式叉燒包，豬肉葱燒包，BBQ雞包等，喜歡嚐新有薺菜肉包，筍丁肉包，高麗菜包等。味全馳名包點均美國生產，食得安心，買得放心，各大小超市，食品雜貨店均售。

味全環保購物袋，隨報贈送，送完即止，讀者可親臨南、北華埠、西郊、北郊及東北郊各零售點購報，遠在外州

朋友可到威州及密州聖路易斯世界零售點購報。

慶祝母親節 響應地球日， 味全送您環保購物袋。
慶祝母親節 響應地球日， 味全送您環保購物袋。

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