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大芝加哥空污 列全美最糟前22

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
肺臟協會建議，伊州如果大規模改開電動轎車、卡車，可以有效改善污染，減少數以千計的伊州人早死。(特派員黃惠玲╱攝影)
肺臟協會建議，伊州如果大規模改開電動轎車、卡車，可以有效改善污染，減少數以千計的伊州人早死。(特派員黃惠玲╱攝影)

美國肺臟協會(The American Lung Association)一份最新調查顯示，芝加哥大都會地區的臭氧污染(煙霧)與細顆粒物污染，分別排入全美最糟前16、22名；與去年數據相比，芝加哥的顆粒物污染有所改善，但霧霾天數卻增加了。

美國肺臟協會這份年度報告，使用聯邦環境保護署(the Environmental Protection Agency )引用兩種污染物臭氧、細顆粒的數據，做為排名依據，因它們是最廣泛、最危險的空氣污染物。

其中煙霧污染是由空氣污染物與陽光結合造成，污染源主要由燃燒汽油、柴油、煤與天然氣等化石燃料產生，這些燃料在陽光下發生化學反應，因此陽光照射越多，產生的臭氧污染越嚴重。臭氧污染會導致哮喘與其他呼吸道疾病，並提高罹患糖尿病等風險。

顆粒物有許多來源，例如交通運輸、發電廠、農業、火災和工業，以及沙漠塵埃等自然資源。世衛組織表示，顆粒物，尤其是 PM2.5，能夠深入肺部並進入血液，造成心血管、腦血管和呼吸系統的影響。有新的證據表明，顆粒物會影響其他器官並導致其他疾病。

肺臟協會建議，伊州如果大規模改開電動轎車、卡車的話，可以減少數以千計的伊州人早死問題。

肺臟協會伊州主任漢彌爾頓(Kristina Hamilton)說，芝加哥為主要交通樞紐，因此加遽了該城市的污染程度，在2018到2020年的年度臭氧污染排名中，芝加哥與達拉斯並列第16名，洛杉磯則在該排行榜中居冠。

他表示，儘管芝加哥顆粒物的污染有所改善，但仍然過高。他提到，目前芝加哥大都會的細顆粒物污染程度，低於EPA可容許的最高水平，但事實上環保署的標準定得過低，目前環保單位正在積極推動要求該水平提高。

在細顆粒物污染方面，芝加哥與休士頓並列全美第22名，該排行榜中，加州Bakersfield排行第一。

該份報告還提到，最容易受到臭氧、細顆粒污染的族群為有色人種、窮人、兒童、老人，以及有潛在健康風險者。

芝加哥 伊州 大都會

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