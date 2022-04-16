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家人痛心劫匪殘暴 芝華男無辜遭搶被毆仍昏迷

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
雷振述駕駛的2008年黑色Lexus休旅車。(警方提供)
雷振述駕駛的2008年黑色Lexus休旅車。(警方提供)

「搶劫就算了，他們竟把父親打成重傷再丟到路旁等死」，61歲的雷振述(Jin Yue Lew)日前在華埠遭劫車匪徒重擊頭部與臉部後棄置街道，次日清晨掃街員才在路邊發現血流滿頭的他並送醫，雷振述的家人說，雷振述至今仍在醫院昏迷不醒，歹徒殘暴攻擊無辜民眾的作為，非常令人沮喪與痛心。

該案經本報率先獨家報導後，引起社區高度關注，警方目前仍在調查，迄今並無嫌犯線索。根據家人指出，雷振述遭搶後，由於搶匪開走車輛與有身分証件的錢包，導致醫院無法通知家人，雷家一度舉報失蹤人口。

父親出事後從西雅圖趕回芝加哥的Alford雷說，他之前聽母親提過芝城包括劫車在內的犯罪案件頻繁發生，「有段時間，我覺得她太多慮了，然而這次卻發生在父親身上」，Alford表示，該案令人感到非常沮喪，「我們希望可以盡快抓捕到歹徒」。

曾在郊區著名中餐館啟東酒家擔任主廚長達30年的雷振述，是許多華人口中的「雷師傅」，根據家人表示，他80年代由廣東移民芝加哥，最初就是住在這次劫車案附近，之前才從啟東酒家退休，正準備與朋友合作推出新事業的雷振述，「一輩子都在餐館工作，辛苦養活全家」。

雷振述是在6日晚間11時許，開車從另一個兒子Richard雷住的南環區公寓離開，7日晚間由於雷沒有出現在與友人約好的聚會，也無法聯繫，家人才開始到處尋找雷振述，8日凌晨1時許報警協尋後，兩個兒子Alford雷與Richard雷也同時在社交媒體刊登了尋人啟事，並打電話到各大醫院詢問是否有不明亞裔男住院。

根據芝加哥第九警分局的報案紀錄，清潔人員是在7日清晨，於華埠的25街夾普林斯頓街附近街道，發現躺在地上的雷振述，當時他頭臉都是血，救護車隨後把傷者送到附近的庫克郡Stronger醫院救治，由於其頭部重創，醫院立即對其施行腦部手術，不過，由於醫院無法確認身分，因此遲遲沒有管道通知家人。

Alford雷說，很巧的是他有一位大學同學就在Stronger醫院工作，他看了社媒的尋人啟事後，打電話告訴Alford，稱醫院有位不明身分的患者可能是雷振述，「經家人前往確認，果然就是失蹤多日的父親」，不過，傷勢嚴重的雷振述雖經兩次腦部手術，到14日晚間還是沒有清醒，「醫院說父親的頭部傷勢是最高程度的腦損傷」，即使清醒，雷振述再也無法回到以前的正常生活。

雷家兩個兒子在gofundme發起了募捐，希望為父親籌措高昂的醫療費用。

華埠去年12月才在興氏小學前，發生一宗71歲華翁謝煥興(Woom Sing Tse)出門買報紙竟遭當街隨機槍殺的案件，儘管兩天後23歲的兇嫌落網，但檢察官至今無法提出作案動機，只說「有時候人就是會做壞事」。

Alford雷說，該案發生後，每個人都感到害怕，然而目前看起來華埠的情況並沒有好轉，「我在芝加哥長大，但現在卻幾乎認不出這個城市了」。

61歲的雷振述在華埠遭到劫車，還被搶匪嚴重毆打頭部，至今仍昏迷。(gofundm...
61歲的雷振述在華埠遭到劫車，還被搶匪嚴重毆打頭部，至今仍昏迷。(gofundme)
雷振述遭搶後，被匪徒毆打重傷再丟在25街夾普林斯頓街的街道。(特派員黃惠玲／攝影...
雷振述遭搶後，被匪徒毆打重傷再丟在25街夾普林斯頓街的街道。(特派員黃惠玲／攝影)

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