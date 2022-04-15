我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪外還有多慘

脫口秀明星黃艾麗離婚 不只一家媒體烏龍「搞錯丈夫」

日子難過… 芝加哥「生活成本」全美第2高 僅次紐約

特派員黃惠玲／芝加哥報導
各種基本生活開銷與平均收入相比，芝加哥的生活成本在全美僅次於紐約市。(特派員黃惠玲／攝影)
各種基本生活開銷與平均收入相比，芝加哥的生活成本在全美僅次於紐約市。(特派員黃惠玲／攝影)

根據Budget Direct新發布「全球生活成本最高的30座城市排行榜」中，芝加哥名列第23名，而在全美範圍，芝城僅次於紐約，居美國大城市生活成本第二高。

這項排行榜是依據當地交通、水電瓦斯、房租等開銷，與平均工資比較後得出的比率做出排序。

報告顯示，芝加哥人的平均月薪是5489.23元，當地一居室公寓的平均租金為1837.27元，水電費用為167.71元，每月的交通費用為104.77元，總計生活成本達2109.75元。換句話說，扣除基本生活成本後，居民每個月的收入僅剩3379.48元。

至於全球生活成本最貴城市前十名，依序為以色列的特拉維夫、沙烏地阿拉伯的利雅德(Riyadh)、威爾斯的卡地夫(Cardiff)、英國的倫敦、南韓的首爾、芬蘭的赫爾辛基、英格蘭的曼徹斯特(Manchester)、蘇格蘭的愛丁堡(Edinburgh)、冰島的雷克雅維克(Reykjavik)、瑞典的斯德哥爾摩。

擠入全球前30名生活成本最高的美國城市，依序有排名22的紐約、23名的芝加哥、26名的洛杉磯、27名的休士頓、29名的舊金山以及30名的華盛頓州西雅圖。

除了基本生活成本高昂外，Budget Direct比較了汽油價格、兩人晚餐費用與健身房費用等成本，也發現芝加哥的健身與休閒開銷相當驚人。

芝加哥 健身 租金

上一則

德州少年得來速吸大麻 遭警意外撞見入獄

下一則

米其林華府推薦名單 新增16家餐廳

延伸閱讀

日駙馬小室圭重考紐約律師又落榜？日媒：恐因此被迫返國

日駙馬小室圭重考紐約律師又落榜？日媒：恐因此被迫返國
地鐵槍手詹姆斯過堂 法院未設保續押獄中

地鐵槍手詹姆斯過堂 法院未設保續押獄中
紐約地鐵槍擊案槍手拒透露案情 「態度冷靜、冷酷」

紐約地鐵槍擊案槍手拒透露案情 「態度冷靜、冷酷」
紐約中領館：1中國公民在地鐵槍擊案受傷

紐約中領館：1中國公民在地鐵槍擊案受傷
紐約國際車展15日回歸 聚焦純電動車

紐約國際車展15日回歸 聚焦純電動車
紐約車展 疫後回歸 電動車成主角

紐約車展 疫後回歸 電動車成主角

熱門新聞

低收入者被查稅的機率高於高收入者三倍。(Unsplash網頁)

低收入者被查稅機率高三倍 竟因國稅局只會挑軟柿子?

2022-04-08 18:37
德州部分選民不投票給喬治P.布希(右)，因為他是布希家族成員。(George P. Bush)

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

2022-04-08 12:34
受害人事發時所開的Lexus休旅車，至今仍未尋獲。(警方提供)

獨家╱芝華埠驚悚劫案 失蹤華男醫院尋獲 遭暴力劫車重創頭部

2022-04-12 10:00
圖為大量旅客在亞特蘭大機場搭飛機。（路透）

全球最繁忙機場 亞特蘭大國際機場重登王座

2022-04-13 02:15
奧斯汀12歲男孩迪普海爾跳級讀大學。(KXAN電視台)

奧斯汀12歲男童 跳過高中直接讀大學

2022-04-13 15:03
Alinea餐廳主廚Grant Achatz專精分子料理。(Grant Achatz Ig)

2022米其林指南 芝城Alinea連12年摘3星

2022-04-08 02:00

超人氣

更多 >
天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋
牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她
28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高
俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒
烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創