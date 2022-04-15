日子難過… 芝加哥「生活成本」全美第2高 僅次紐約

各種基本生活開銷與平均收入相比，芝加哥的生活成本在全美僅次於紐約市。(特派員黃惠玲／攝影)

根據Budget Direct新發布「全球生活成本最高的30座城市排行榜」中，芝加哥 名列第23名，而在全美範圍，芝城僅次於紐約，居美國大城市生活成本第二高。

這項排行榜是依據當地交通、水電瓦斯、房租等開銷，與平均工資比較後得出的比率做出排序。

報告顯示，芝加哥人的平均月薪是5489.23元，當地一居室公寓的平均租金 為1837.27元，水電費用為167.71元，每月的交通費用為104.77元，總計生活成本達2109.75元。換句話說，扣除基本生活成本後，居民每個月的收入僅剩3379.48元。

至於全球生活成本最貴城市前十名，依序為以色列的特拉維夫、沙烏地阿拉伯的利雅德(Riyadh)、威爾斯的卡地夫(Cardiff)、英國的倫敦、南韓的首爾、芬蘭的赫爾辛基、英格蘭的曼徹斯特(Manchester)、蘇格蘭的愛丁堡(Edinburgh)、冰島的雷克雅維克(Reykjavik)、瑞典的斯德哥爾摩。

擠入全球前30名生活成本最高的美國城市，依序有排名22的紐約、23名的芝加哥、26名的洛杉磯、27名的休士頓、29名的舊金山以及30名的華盛頓州西雅圖。

除了基本生活成本高昂外，Budget Direct比較了汽油價格、兩人晚餐費用與健身 房費用等成本，也發現芝加哥的健身與休閒開銷相當驚人。