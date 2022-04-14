追隨費城恢復強制口罩令？ 芝加哥未考慮

芝加哥衛生局局長亞瓦迪(右)表示，目前芝城的染疫住院人數與新增死亡人數都維持在低點。(特派員黃惠玲／攝影)

由於近日新冠感染人數激增，費城本周恢復實施室內公共場所強制口罩 令，這也是美國第一個重新讓民眾戴上口罩的主要城市，部分芝加哥 人也開始議論，芝城會不會是下一個恢復戴口罩的地方。

費城衛生局局長貝蒂戈萊(Cheryl Bettigole)11日表示，費城單日新增病例達到142個，比十天前高出50%，此外，美國東北部地區的新冠病例激增，芝加哥人也自然而然開始擔心疫情 是否又將再起。

庫克郡衛生局資深官員盧賓(Rachel Rubin)說，公衛人員十分關注對於被稱為「隱形Omicron」的亞種BA.2，在歐洲、亞洲所帶來的病例增加，不過，到目前為止，還無法確定這個升勢會不會出現在芝加哥地區，他表示，「我們仍有理由保持樂觀，因為今年1月初許多人都感染過Omicron，而染疫痊癒後的民眾，至少會產生一段時間的病毒免疫力」。

此外，伊州的接種率不錯，這也使得亞種病毒的傳染性多少受到影響，盧賓說，依照現階段疫情狀況，她希望公眾可以開始思考重新在室內空間戴上口罩，但還不到需要實施強制戴的階段。

伊州衛生廳代理廳長托卡斯(Amaal Tokars)也同意盧賓的看法，他說，至少現在衛生廳還沒有把「恢復強制戴口罩」放到疫情討論主題之列。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪(Allison Arwady)說，她非常感謝接種疫苗的民眾，因為接種率提高，才能使芝市的感染風險水平保持在低位，她12日表示，目前芝加哥的染疫住院與死亡率，都是疫情爆發以來的低點。

芝市上周接受檢測的民眾中，每天約新增414人確診，之前一周此數據才284人。不過，芝加哥染疫住院率與死亡率均持續下降，上周的單日新增染疫住院人數為6.43人，單日新增死亡則不到一人，而使用呼吸器的新冠患者只有10人，這也是去年7月以來的新低。