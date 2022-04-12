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庫克郡5類地稅豁免 今年可自動延續

特派員黃惠玲／芝加哥報導
庫克郡估稅官辦公室助理多明尼克，介紹系列地稅豁免項目的申請資格。(講座螢幕截圖)
庫克郡估稅官辦公室助理多明尼克，介紹系列地稅豁免項目的申請資格。(講座螢幕截圖)

庫克郡估稅官辦公室(Cook County Assessor's Office)在華埠一場房地產稅線上講座指出，考慮疫情影響，包括業主(Homeowner Exemption)、耆老(Senior Exemption)、耆老凍結(Senior Freeze Exemption)、殘障人士(Persons with Disabilities Exemption)及殘障退伍軍人(Veterans with Disabilities Exemption)等五類豁免，如去年已取得批准者，今年可獲自動延續，不需重新申請。

這場講座由估稅官凱基(Fritz Kaegi)辦公室，與25區區長盧漢士辦公室、華埠更好團結聯盟、華人諮詢服務處、培德中心、普及必進、華博會、美亞健康協會等機構聯合主辦。

庫克郡估稅官辦公室助理多明尼克(Hector Dominques)擔任主講，華埠更好團結聯盟協助翻譯中文，他首先介紹，估稅員無權設定房產稅率，也不負責判斷房產稅金額，庫克郡約有180多萬件房產必須定期重新估值。

他接著逐一說明各項豁免的資格：

●業主豁免：符合條件者需持有物業產權，且在去年1月1日將該物業作為主要住處，如果物業是稅務年當中購入，豁免則會從購買日期按比率計算。

●耆老豁免：業主必須生於1956年或之前，持有物業產權，且在2021年1月1日將該地點做為主要住處。

●耆老凍結：年齡須在65歲及以上，2020年稅前收入不超過6萬5000元，且於去年1月1日起將該處當作主要居住地，且擔綱起支付2020年及2021年房產稅的責任。

●殘障人士：在2021年稅年登記為殘障人士，持有該物業產權並支付房地產稅，且該地為主要居住地。

●長期屋主：從2011年1月1日到2021年1月1日居住在該物業，家庭2020年稅前收入不超過10萬美元，該物業的價值重估增值，超過州議會設定的最高房產價值重估額，符合資格的住宅物業將會在2022年春季收到郵寄的申請表。

此外，他也解說了殘障退伍軍人豁免申請者，屋主須為現役軍人或伊州國民兵現役軍人，持有美國退伍軍人事務部頒發的殘障證書，並以該住宅為主要居住地，此外，房屋估值須低於25萬元。

庫克郡估稅官辦公室鼓勵民眾多多利用官網查詢信息，網址：www.cookcountyassessor.com。

庫克 華埠 房地產

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