我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登宣布限槍新規 嚴打幽靈槍

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

助民抗通膨 伊州新財年減稅18億

特派員黃惠玲／芝加哥報導
7月1日開始，伊州將停止徵收1%的超市雜貨銷售稅。(pixabay)
7月1日開始，伊州將停止徵收1%的超市雜貨銷售稅。(pixabay)

伊利諾州議會日前通過總額達465億的新財年預算案，其中州府撥出18億經費，作為協助民眾因應通貨膨脹之用，包括停止徵收1%的超市雜貨銷售稅，暫停實施每加侖增收0.39元的燃油稅，給予每戶最高300元的房產退稅，此外，州府還將對個人、有孩子家庭，發給50到100元不等的支票補助。

普立茲克在州參眾議會通過該項預算案後表示，新財年的經費安排，將提供民眾歷史性的減稅，且給予地方政府有史以來最高的財務支援，同時也將達到短期、長期的債務削減。

州民最關切的減稅與補貼項目，包括：

●7月1日起停收雜貨超市銷售稅1%：到明年7月1日前，伊州州民到任何超市、雜貨店買東西，都不需要支付州府徵收的1%銷售稅，估計州民在未來一年間可節省4億稅賦。

●暫停調高7月1日起增收的燃油稅：依照之前通過法案，民眾加油時，每加侖將增收0.39元的燃油稅金，不過此增稅計畫到明年1月1日前暫停執行，納稅人可因此節省7000萬元。

●房產退稅：自有物業的東主，可拿到最高300元的房地產稅退稅。

●直接發給居民支票：個人年收入不到20萬元及家庭收入低於40萬元者，每個成人將可分別領取50元的支票，每名孩子則可拿到額外100元補助，最多可領到三個孩子。

其他預算項目，還包括分配120億元給小學到高等教育機構；90億作為福利服務資金，還有超過20億作為公共安全經費，其中公安資金中，將撥出2億元，作為增聘與留住執法人員、添購監視攝影設備之用。

由於春季議會議期即將結束，日前參眾議會也通過了一系列的反犯罪法案(anti-crime)，只要州長普立茲克簽署後即可施行，法案包括幫助急救人員找到夜間兒童看護，讓他們可以安心工作，還有就是將高速公路監視攝影機擴大到全州範圍安裝，而不僅限庫克郡，藉此協助追蹤劫車與槍擊案嫌犯。

支票 退稅 預算

上一則

哈里斯縣長3幕僚遭起訴 涉上千萬元新冠疫苗推廣合約

下一則

TJ高中招生案 最高法院或將受理

延伸閱讀

蘋果遊說紐約州府推動數位駕照 透過手機使用證件

蘋果遊說紐約州府推動數位駕照 透過手機使用證件
伊州新法 接種教職員可享帶薪COVID假

伊州新法 接種教職員可享帶薪COVID假
聯邦暫停金援檢測與接種 伊州受波及

聯邦暫停金援檢測與接種 伊州受波及
伊州55-64歲無證客 即起可申請醫療白卡

伊州55-64歲無證客 即起可申請醫療白卡
馬州未來5年計畫減稅18.6億 8成退休者可享1000到1750元抵稅優惠

馬州未來5年計畫減稅18.6億 8成退休者可享1000到1750元抵稅優惠
臉書隱私權賠償金 60天內可望發給伊州民

臉書隱私權賠償金 60天內可望發給伊州民

熱門新聞

低收入者被查稅的機率高於高收入者三倍。(Unsplash網頁)

低收入者被查稅機率高三倍 竟因國稅局只會挑軟柿子?

2022-04-08 18:37
德州部分選民不投票給喬治P.布希(右)，因為他是布希家族成員。(George P. Bush)

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

2022-04-08 12:34
密蘇里州觀光鴨子船2018年7月19日在石桌湖翻覆，導致17人喪生。(youtube截圖)

密州法官：鴨子船翻覆致17死 船公司無過失殺人

2022-04-06 12:18
大衛麥克邁可(David McMichael)將兒子的屍體留在自家廚房四年，已成白骨。他已被警方收押。(警方檔案照)

任令兒子枯骨躺廚房四年 德州警待解老者謎團

2022-04-05 17:48
毛小孩可以幫主人省稅。(Unsplash.com)

你的毛小孩若身懷這些技能 可為主人省稅

2022-04-04 19:16
德州房市受首購族青睞。(德州住房社區事務廳)

海綿般效應 德州熱門房市狂吸首購族

2022-04-04 20:31

超人氣

更多 >
上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是
等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世
房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售
房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多
眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注

眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注