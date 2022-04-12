助民抗通膨 伊州新財年減稅18億

7月1日開始，伊州將停止徵收1%的超市雜貨銷售稅。(pixabay)

伊利諾州議會日前通過總額達465億的新財年預算 案，其中州府撥出18億經費，作為協助民眾因應通貨膨脹之用，包括停止徵收1%的超市雜貨銷售稅，暫停實施每加侖增收0.39元的燃油稅，給予每戶最高300元的房產退稅 ，此外，州府還將對個人、有孩子家庭，發給50到100元不等的支票 補助。

普立茲克在州參眾議會通過該項預算案後表示，新財年的經費安排，將提供民眾歷史性的減稅，且給予地方政府有史以來最高的財務支援，同時也將達到短期、長期的債務削減。

州民最關切的減稅與補貼項目，包括：

●7月1日起停收雜貨超市銷售稅1%：到明年7月1日前，伊州州民到任何超市、雜貨店買東西，都不需要支付州府徵收的1%銷售稅，估計州民在未來一年間可節省4億稅賦。

●暫停調高7月1日起增收的燃油稅：依照之前通過法案，民眾加油時，每加侖將增收0.39元的燃油稅金，不過此增稅計畫到明年1月1日前暫停執行，納稅人可因此節省7000萬元。

●房產退稅：自有物業的東主，可拿到最高300元的房地產稅退稅。

●直接發給居民支票：個人年收入不到20萬元及家庭收入低於40萬元者，每個成人將可分別領取50元的支票，每名孩子則可拿到額外100元補助，最多可領到三個孩子。

其他預算項目，還包括分配120億元給小學到高等教育機構；90億作為福利服務資金，還有超過20億作為公共安全經費，其中公安資金中，將撥出2億元，作為增聘與留住執法人員、添購監視攝影設備之用。

由於春季議會議期即將結束，日前參眾議會也通過了一系列的反犯罪法案(anti-crime)，只要州長普立茲克簽署後即可施行，法案包括幫助急救人員找到夜間兒童看護，讓他們可以安心工作，還有就是將高速公路監視攝影機擴大到全州範圍安裝，而不僅限庫克郡，藉此協助追蹤劫車與槍擊案嫌犯。