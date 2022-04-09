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硬石賭場 居民憂破壞生活品質

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
硬石賭場計畫蓋在麥克米克展覽中心的北端。(硬石賭場官網)
硬石賭場計畫蓋在麥克米克展覽中心的北端。(硬石賭場官網)

預計蓋在士兵球場(Soldier Field)與麥克米克展覽中心(McCormick Place)間的「硬石賭場」(Hard Rock)聽證會，日前湧入眾多南環區居民出席，這些民眾表示，一旦賭場進駐，他們擔心交通惡化、犯罪增加，將「破壞社區的生活品質」。

硬石賭場的業者代表在會中不斷提到該集團是由少數族裔投資，也提到賭場將位在大規模開發案「One Central」的南端，One Cetral計畫為該區的鐵軌加蓋，然後在上面興建多棟超高大樓，同時興建新的捷運與Metra轉運中心，這項方案之前提出時，就已經面臨社區的強烈反對，而該計畫由於需要州府配合撥款數十億元，因此至今並無任何明顯進展。

One Cetral負責人鄧恩(Bob Dunn)在聽證會中解釋，不管One Cetral有沒有成功，硬石賭場都能繼續進行，這兩個項目沒有絕對的必然關係。硬石賭場代表也呼應了此說法。不過，與會居民說，不論這兩個開發商怎麼說明，仍然無法讓社區除去對於One Central的陰影。

鄧恩說，硬石賭場與One Cetral的項目開發或融資沒有任何關係；硬石國際執行長艾倫(Jim Allen)進一步表示，賭場將完全由私人企業掏錢或向私人貸款公司取得資金，絕對不會用到納稅人的錢。

這座賭場預定地要順利推動，必須獲得伊利諾州運輸廳(Department of Transportation)、Metra以及管理麥克米克展覽中心的大都會碼頭與展覽會管理局(Metropolitan Pier and Exposition Authority)的批准，

根據市府報告，此賭場提案必須經過大量的評估及取得許可證，這對整個計畫帶來額外風險，並可能導致工程延誤。硬石賭場如果完工開業，預計每年可為市府帶來1億8530萬的稅收。

負責為該賭場籌集資金的環區資本公司(Loop Capital)執行長雷諾斯(Jim Reynolds)，則在會中大打族裔牌，他表示，硬石賭場將擁有「前所未有的少數族裔投資股份」，他說，這項特點可望為賭場在「少數族裔投資」評分方面爭取到佳績。

硬石賭場計畫蓋在麥克米克展覽中心的北端。(硬石賭場官網)
硬石賭場計畫蓋在麥克米克展覽中心的北端。(硬石賭場官網)

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