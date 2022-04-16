榕城廚具專營餐館廚具/家用廚具 品種全，樣式多，質量優，價位廉，歡迎選購

榕城廚具公司專營餐館廚具/家用廚具，樣式多，質量優，價位廉，歡迎選購！

地址位於芝加哥 南華埠 廣場一樓 2120 S. Archer Ave., Chicago, IL 60616 的榕城廚具公司（Restaurant Equipment）專營質優餐館廚具及家用廚具，品種全，樣式多，質量優，價位廉。該公司近期有新到貨，適合各家各戶種菜、種花和鏟草的鐵鋤頭，還有可以載重 800 LB的 Made 等，該公司提供舊爐頭換新爐頭服務，歡迎選購！

該公司餐館廚具/家庭廚具應有盡有，包括大功率攪拌機，切肉機，絞肉機，切菜機，豆漿機，多功能腸粉機（腸粉哥）等，還有多功能電鍋，多款時尚燒烤用具/爐具等，還有各種蛋糕/中西餅及點心模具等數不勝數的各式餐館和家庭用品應有盡有，任君選擇。該公司QV系列切肉機全不繡綱機架，座地式切肉機，底座有輪，移動靈活，拆洗方便，衛生更有保障。切肉厚薄只需換刀片即可，一機多用，有自動保護開關，當刀具外露時，機器不能轉運，以保安全。可以切肉片、肉絲和肉粒，適合餐館、食品肉類加工場、學校、工廠及超市使用。

榕城廚具經營的各種餐館設備、廚具貨品齊全，包括訂做及批發各式餐館爐頭、煙罩、抓碼櫃、不繡綱工作檯，不繡綱水槽，不繡綱貨架，壓春卷碼機及各種餐館專用盤碗等。還有任何呎吋和任何形狀的Open Signs，餐館用電動打果汁機，電動碎/切肉機，商用冷櫃/冰箱、雪櫃、冷藏櫃、酒櫃、抓碼櫃、立式/臥式冰櫃等，多款實木餐椅和鐵腳餐椅，麻將檯/電動麻將檯，單人/雙人椰棕床，及其餐館用爐頭清潔劑等應有盡有，任君選擇。

歡迎前往華埠廣場一樓 2120 榕城廚具公司選購。該公司一周七天營業，周一至周四9am至7pm，周五至周六9：30am至 6pm，周日10am至 6pm，榕城廚具電話：312-842-0099，該公司提供UPS寄貨和送貨服務。 電郵：[email protected]，更多的詳情敬請瀏覽網站：www.RongCityUSA.com 或微信 號：RC0099E。