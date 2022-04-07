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平均單日染疫比上周升33% 芝衛生局長稱無需警戒

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝衛生局局長亞瓦迪表示，由於室內口罩令已經解除，原本就已確診人數上升，芝市長萊特福特(中)日前參訪商家時也未戴口罩。(芝市長辦公室)
芝衛生局局長亞瓦迪表示，由於室內口罩令已經解除，原本就已確診人數上升，芝市長萊特福特(中)日前參訪商家時也未戴口罩。(芝市長辦公室)

在室內口罩令解除數周後，伊利諾州5日出現近一個月來的最高確診人數1798例，芝加哥市的疫情趨勢也與伊州雷同，該市平均單日染疫病例達284個，比上周平均高出33%，芝加哥衛生局局長亞瓦迪對此表示，這波小高峰主要是由BA.2亞種病毒導致，但目前仍不需要特別警戒。

根據伊州衛生廳數據，5日的確診人數為3月11日以來的最多的一天。亞瓦迪表示，芝市的染疫病例從3月21日開始逐步上升，「我覺得這波疫情，比較像之前Alpha、Delta病毒侵襲時的情況，而不是跟今年1月初Omicron肆虐時的失控激增」。

伊州是在2月28日解除了室內強制戴口罩的命令，隨著越來越多人摘下口罩，同時BA.2也逐漸成為主導全美疫情的病毒株，亞瓦迪說，因此出現這種增長「並不意外」。她表示，在不久的將來，這種染疫逐漸增加的趨勢還會繼續一段時間，但不太可能看到病例大幅飆升的跡象。

亞瓦迪說，以七天滾動式的確診率來說，過去七天此數據為1.6%，而上一個周期為1.2%，「此情況與美國東北部各州的上升趨勢一致」，她表示，與歐洲部分地區病例增長幅度超過兩位數相比，目前美國確診的增幅還有很大一段距離。

她表示，自己越來越有信心可以避免大規模的染疫上升。

現階段染疫重症的病例仍然很低，不過，此數據通常在確診人數提高數幾周後才會出現增幅，伊州4日晚間共有546人因染疫住進醫院，這也是3月21日以來的新高，比之前的高峰減少了93%；過去一周，平均每天有12人染疫死亡，低於前一周的12人。

芝市方面，平均單日新增住院人數為八人，死亡人數不到一人。

亞瓦迪再次呼籲還未施打新冠疫苗者盡快接種，她說，施打疫苗仍舊是目前最佳的防疫方式，全美未接種者的可能染疫致死率，比已接種者高出21倍，想要施打疫苗者，可查詢衛生局官網：chi.gov/covidvax，或撥打(312)746-4835。

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