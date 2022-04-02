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房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

芝加哥5萬張加油卡 10萬張公交卡 免費送

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝市計畫撥款1250萬，補助收入符合標準的市民加油以及搭乘公共交通工具的費用。(特派員黃惠玲╱攝影)
芝市計畫撥款1250萬，補助收入符合標準的市民加油以及搭乘公共交通工具的費用。(特派員黃惠玲╱攝影)

芝加哥市市長萊特福特3月31日表示，為了協助民眾度過汽油價格激增造成的經濟負擔，市府將撥款1250萬作為「芝加哥動起來」(Chicago Moves)基金，其中750萬將用來發出5萬張價值150元的加油卡給收入符合資格的市民，另外500萬則將作為低收戶市民搭公車、捷運的補貼，預計派發10萬張每張價值50元的公共運輸工具搭乘卡(Ventra卡)。

萊特福特說，此方案預計從4月27日開始接受申請，5月份發放，可獲得補助的條件為必須是年滿18歲及以上的芝加哥居民。

其中要申請加油補助者，名下車輛必須有有效的芝加哥市車輛貼紙，且收入不能超過芝加哥中位年收的140%，這也意味著，個人年收上限為9萬1000元，四口之家的年收上限為14萬。屆時市府將從5月起，連續五個月以抽獎方式抽出中獎名單，此外，每張價值150元的加油卡有效期為一年，且這5萬張卡只限於在芝市加油站作為加油之用。

儘管芝城公共交通工具的車費已經好幾年凍漲，但市府為了鼓勵民眾在這波油價高漲期，多多搭乘公車、捷運，因此也計畫派發10萬張免費公交卡，申請資格同樣必須是年滿18歲及以上的市民，其中7萬5000張將優先向公車、捷運用戶較多的低收入社區發放，剩下的2萬5000張Ventra卡，則會派發給符合收入上限格的全市市民。

萊特福特上周曾提議取消原本每加侖調高的0.03元汽油稅，藉此舒緩民眾的經濟壓力，芝市目前每加侖汽油收取0.08元的汽油稅，此稅收每年可為市府帶來6490萬的收入，這筆經費一般用來支付除雪、鋪路、維護橋樑與相關人員費用，如果到今年為止，將每加侖0.03元的汽油稅取消，該市將損失1800萬的財庫稅收。

不過，市議會財務委員會(City Council's Finance Committee)取消了上述提案的聽證會，隨後，芝市長提出了新的加油卡和Ventra卡的援助方案。

萊福特所提出的此項紓困方案，仍須獲得市議會投票通過，不過一般預料應可順利得到支持。

芝加哥 捷運 低收入

上一則

緩解市民經濟壓力 芝加哥改革多項繳費方案

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澤西市學區預算增15% 地稅漲2400元

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