培育新生代 高中生物業管理實習正風行

芝加哥城市聯盟推出高中生房產物業管理實習項目。(城市聯盟臉書)

以高中生為服務目標的非營利組織「城市聯盟」(Urban Alliance)，近日推出全新實習項目「物業管理之道」(Property Management Pathway)，讓高中生可以修習房屋租賃或維修課程，並獲得證書或取得認證，而類似針對年輕學子的房地產 培訓，正在該行業掀起風潮。

參與該培訓的實習生羅薩萊斯(Lilian Rosales，17歲)說，她在高中時就參加了上述項目，為期六到八個月，每學年每周工作時間約12小時，畢業後每周工作時間拉長到32小時，目前她正在芝加哥 專門管理公寓的RMK管理公司上班。

羅薩萊斯是許多參加芝加哥「物業管理之道」計畫的成員之一，羅斯福大學房產研究所(Marshall Bennett Institute of Real Estate)執行主任迪克森(Collete English Dixon)說，房產業缺乏多樣性已經不是最近才發生的情形，「我們希望有更多的類似實習項目，激發更多人對該行業產生興趣，尤其是希望吸引年輕人投入」。

羅大房產研究所提供大學部與研究所學生各類地產課程，同時還推出「房地產交易」(real estate Exchange)的暑期班，讓學生們有機會接觸與認識房地產行業。

在芝加哥、印第安納波利斯及巴爾的摩等地，擁有1萬3000多套公寓與連棟屋的Pangea Real Estate，通過基金會為高三學生提供帶薪實習機會，這項培訓主要在暑假的六周期間，讓獲得實習者，學習管理、賣賣房產等相關知識。

Pangea的首席財務官博查德(Patrick Borchard)說，高三、高四生正是試探未來職業發展可能性的時候，在這段期間讓青少年學習創業、技術，然後尋找可能的職場機會，對於社區及房地產業的發展，都具有正面效益。