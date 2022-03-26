芝加哥都會區 疫期人口流失逾9萬 專家預期會反彈

根據人口普查 局最新數據指出，2020年7月到2021年7月的疫情 期間，9萬1000多位居民搬離芝加哥 都會地區，此趨勢也出現在美國其他大都市雷同，許多民眾因為疫情而遷出城市，尤其市中心商業區幾乎空無一人。

全美在上述時期人口增長僅1%，寫下美國建國以來最低的成長率。人口普查專家懷爾德(Kristie Wilder)說，由於出生率及國際移民人數減少，過去幾年美國的人口增長持續放緩，在此同時，人口老化率、死亡率卻在上升，「現在又遭逢新冠疫情，因此導致了史上最緩慢的人口增加速度。」

儘管全美人口的流失，很大部分是因為出生率下降造成，但芝加哥地區與紐約、洛杉磯等生活成本高的城市一樣，人口減少的主要原因是居民搬離。

包括紐約(減少32.8萬人)、洛杉磯(減少17.6萬人)、舊金山(減少11.6萬人)，其他如聖荷西、波士頓等都會區的人口都明顯減少，位於陽光帶的達拉斯(增加9.7萬人)、鳳凰城(增7.8萬人)、休士頓(增6.9萬人)等都會區的人口則繼續成長。

伊利諾州在這段期間的流失了11萬3776人，降幅約0.8％，全州65%的郡縣都出現居民人數縮水情形，此比率在全美名列前茅。

庫克郡人口在2020年7月到2021年7月間，共減少了1.2%的人口；杜佩琪郡與湖郡的居民數也下降；威爾郡(Will County)與麥克亨利郡(McHenry County)、香檳郡(Champaign County)、迪卡爾博郡(DeKalb County)則微幅上漲。

人口普查局的數據顯示，芝加哥市在上述期間的人口儘管減少，但從2010到2020年間，芝市總人口已經增加了1.9%，大都會規畫委員會(Metropolitan Planning Council)研究主管庫柏(Dan Cooper)預估市區人口將會出現反彈，「人們選擇在都市定居有很多原因，包括鄰近上班地點，文化、體育、娛樂豐富。」

他說，我覺得人們對於郊區、都市與農村生活的既定看法，不會在疫情後發生大規模轉變。