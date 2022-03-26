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疫情趨緩 返芝市辦公樓人數僅疫前35％

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥市區辦公大樓的上班人數，目前僅達到疫情前的35%，許多空置大樓也不斷尋找新租客。(特派員黃惠玲╱攝影)
芝加哥市區辦公大樓的上班人數，目前僅達到疫情前的35%，許多空置大樓也不斷尋找新租客。(特派員黃惠玲╱攝影)

芝加哥地區的新冠疫情明顯趨緩，然而經過將近三年的疫情衝擊，目前芝加哥市各辦公大樓的上班人數，僅恢復到疫情前的35%，而一項針對各公司行號高管進行的調查則指出，雖然預測到3月底前，員工會返回辦公室上班，但43％的公司高層表示，屆時不會恢復一周五天的實體上班，而會改採一周到班三天的彈性方式。

農機製造商約翰迪爾(John Deere)近日宣布在芝市西環區的富爾頓市場(Fulton Market)，新建一處占地3.5萬平方呎的辦公空間，該公司鼓勵員工每周到辦公室上班一或兩天，或者每個月到辦公室一周。

在市區擁有一棟60層大樓的大通摩根表示，目前有部分員工回到辦公樓一周工作五天，其他一些員工則是根據工作內容，採用居家及實體混合的上班型態工作。

企業界意識到，疫情期間，員工對於在家工作的需求日益增加，由保全公司Kastle自行分析統計的數據顯示，芝加哥地區目前回到辦公大樓上班的人數，僅為疫情前的35%。

另一項去年12月舉行的芝加哥68名高管問卷調查發現，大多數人估計3月底員工將重返辦公室，但有43%的受訪者說，員工不會像疫情前一樣必須每周五天出現在辦公室，而會採取居家三天、辦公室兩天的彈性方法工作。

芝市區建物協會(BOMA/Chicago)董事會主席強森(Derrick Johnson)說，芝加哥取消了室內強制口罩令，應該會讓更多人覺得在辦公室不再那麼不舒適。強森目前擔任地產開發商澤勒(Zeller)的資深副總裁，他表示，過去幾個月來，該公司的大多數員工，每周都要回到辦公室上班四天。

不過，正在研究居家上班的芝加哥大學布斯商學院的教授戴維斯(Steven Davis)表示，上班族混合居家以及到辦公室的工作型態，短期內不太可能改變。因為過去兩年來，不論是技術等軟硬體方面的改進，讓更多雇主可以接受居家工作。

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