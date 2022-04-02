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25區區長盧漢士春季籌款會 華埠社區商家團體和個人出席支持

本報芝加哥訊
25區區長盧漢士春季籌款會，華埠社區商家團體和個人出席支持。
25區區長盧漢士春季籌款會，華埠社區商家團體和個人出席支持。

25區區長盧漢士春季籌款會日前在南富麗華酒樓舉行。庫克郡名譽副財長華埠聯盟副主席馬森柱、UCO董事Leslie Moy、華聯會主席鄭徵、中華會館主席伍建生、聯豐集團董事長倪舉凌、美中餐飲協會會長鄭時坦、華商會董事長梅施美英、華商會副會長李建明、華埠更好團結聯盟陳本恩主任、美亞健康協會劉紅主任、海晏公所主席陳嘉釗、香港百佳超市董事長陳健明、安良工商會主席伍換光等眾多僑社商家社團代表出席 活動表示支持。

25區區長盧漢士致辭感謝與會的支持者。并特別提到當初有開發商向政府提出收購華埠停車場用于商業開發，最后在華埠聯盟副主席馬森柱等華埠商家社團的極力反對下得已保留，是華埠一大幸事，區長感謝馬森柱及華埠商家團體對於保留芝城華埠停車場做出的努力！他希望大家要齊心協力讓芝加哥唐人街繼續繁榮發展！

現任庫克郡名譽副財長/華埠聯盟副主席/國會議員丹尼戴維斯亞裔顧問/伊州州務卿亞裔顧問委員會主席馬森柱在致辭時，特別感謝州務卿杰西懷特以及時任伊州參議院主席在保留華埠停車場不被收購的大力支持和幫助。馬森柱還向大家解釋了關於唐人街（現華埠圖書館對面）停車場2016年曾被開發商申請要求收購并開發的事件。馬森柱認為，該停車場一直以來都是游客來唐人街吃飯和購物的主要停車場之一，應該為華埠游客所用。最后，在馬森柱和多個商家團體的共同努力下，收購計劃無疾而終，停車場也最終保留下來繼續服務來華埠的游客。馬森柱也感謝所有為此做出努力和貢獻的商家社團。

華埠 亞裔 庫克

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