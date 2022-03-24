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亞種月底前主導芝疫情 病例增幅應不大

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥已經大幅度放寬防疫措施，目前戶外幾乎很少人戴口罩。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥已經大幅度放寬防疫措施，目前戶外幾乎很少人戴口罩。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，新冠病毒變異株Omicron亞種BA.2，目前在芝城每七天就增加一倍的感染數，預期在3月底前，將主導芝加哥新增病例，不過，她也提到，亞種的影響性將比上一波的傳染高峰要小，這也意味著新增確診的增幅將不會太大。

在芝城逐漸擺脫Omicron BA.1帶來病例激增的陰影之際，又傳出新的高傳染性亞種BA.2病毒。根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，目前中西部的新增病例，70%都是Omicron BA.1病毒，其他三成則是感染亞種病毒。

早期研究表明，BA.2比最初的Omicron傳播更快，但是否會導致更多重症還不確定，此變種在3月已經造成歐洲、亞洲的確診激增，不過，最新數據顯示，這波的感染熱點，病例正在下降，研究指出，現有的新冠疫苗，對防範重症及死亡仍然有效。

亞瓦迪對芝加哥應對BA.2病毒感到樂觀，因為至今沒有看到任何一個地方或國家，出現亞種病毒病例遽增，「我有信心我們不會看到染疫失控的峰值」。

在口罩令、疫苗卡檢查令均取消強制實施後，近來芝加哥的新增確診有微幅增加趨勢，過去七天芝市新增病例平均每日為156個，確診率為0.8%，但染疫住院及死亡持續下降。

芝市府22日也宣布暫停部分強化防疫的措施，包括即日起停止每周更新全美各州的旅遊警戒地圖。

此外，為鼓勵市民踴躍接種疫苗的促銷措施，包括到府施打、贈送禮卡等，也將從4月1日起縮小服務範圍，其中到府施打一周七天將減為四天，且需事先預約；打疫苗送50元禮卡的獎勵方案，同樣從4月開始，對象由全市市民縮減為僅限15個郵遞區號的居民可領取。

疫苗 芝加哥 Omicron

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