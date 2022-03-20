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選擇 HUANG & HU 清水正東律師事務所！H-1B申請通過率：100%，現在簽約享受超值價！

本報芝加哥訊
清水正東合伙人律師事務所黃正東律師（左）和胡逸倫律師為您提供各類法律服務。
清水正東合伙人律師事務所黃正東律師（左）和胡逸倫律師為您提供各類法律服務。

HUANG & HU合伙人律師事務所 H-1B申請通過率：100%，現在簽約享受超值價！$1999（0注冊費），創業公司等疑難案件除外。合伙人黃正東律師是耶魯大學法學博士，五次獲得伊利諾伊州“超級律師（super lawyer）”殊榮，是芝加哥地區評價最高的移民律師之一。全美各州每年僅有5%的優秀律師被評選為超級律師。“ 超級律師”的評選標准十分嚴格，以全美持牌律師的業績為主，包括70多個法律服務領域的官司結案成功率，法律服務成交量等，從業資質、行業聲望、社會公益貢獻也是超級律師榮譽的重要評選標准。

黃正東律師2019年1月受邀成為美國訴訟律師榮譽院的成員（Fellow）。美國訴訟律師榮譽院的成員代表了美國律師最頂尖的一群，僅有3,500位法律人即不到百分之零點五 0.50%的北美律師、法官、法律學者能被受邀加入。2019年3月，還被評選為美國卓越律師（Premier Lawyers of America）。該律師界評選機搆對全美140萬從業律師的資質、業績與社會聲望進行綜合評比，僅有1%的律師能獲得“美國優秀律師”稱號，其中能獲得“終身成就獎”殊榮（Lifetime Achievement Award）的律師人數更少。合伙人擁有第一手的移民局及法院工作經驗，在普通移民律師中極其少見。

在加入HUANG & HU 前，合伙人胡逸倫律師有在移民局首席法律顧問辦公室工作的經驗，因此對移民法律法規、移民局審理案件的策略、以及如何准備移民局認可的法律文書有著深入的了解與豐富的實踐經驗。胡逸倫律師還曾擔任伊利諾伊州聯邦法院法官助理，協助聯邦法院法官審理包括移民上訴在內的各類案件。對於在美律師來說，在法院工作的經驗是最有價值的實踐經曆，胡逸倫律師因此積累了扎實的實體法、程序法的專業知識，卓越的法律寫作能力，是年輕一代華人律師的杰出代表。

除H-1B外，該律師事務所致力於為客戶解決更為復雜移民法律問題，通過移民局及法院上訴等流程為客戶爭取權益。此外，HUANG & HU合伙人律師所在移民法律領域的成就超越了各種簽證及綠卡的申請，作為專業的律師，他們成功幫助客戶與移民局不合法、不合理的行政決定進行抗衡，為客戶爭取涉及工卡、學生身份、綠卡申請等方面的權益。該律師團隊有著豐富的經驗，精通不斷變化的移民法律法規與各種類型的移民簽證及綠卡選擇，能夠為客戶長期在美求學、工作的旅途中，提供全方位的服務，協助客戶量身定做最佳移民策略，滿足客戶在此過程中每一步的需求。歡迎洽詢，聯系電話：312-782-2090，郵箱 | [email protected]

移民局 綠卡 H-1B

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