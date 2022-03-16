芝議會法規委員會 申請選區重畫舉行全民公投
由於芝加哥市議會的非裔小組(Black Caucus)與拉美裔小組(Latino Caucus)，仍無法在新的選區重畫地圖取得協議，芝議會法規委員會(Rules Committee)主席哈里斯(Michelle Harris)15日向芝市審計長辦公室(Clerk's office)提出全民公投請求，屆時依照投票結果決定最終版本。
芝議會拉美裔小組主席維拉格斯(Gilbert Villegas)早在去年12月，就已經提出新的選區地圖，必須在今年6月28日舉行公投決定的議案。
芝議會法規委員會(Rules Committee)提出的地圖版本，包括17個非裔多數區、14個拉美裔多數區、18個白人多數區，以及1個亞裔多數區(亞裔人口占50.3%)，此份地圖得到33名區長的支持，同時也是議會非裔小組認同的版本，不過，依照法令規定，新的選區地圖必須獲得41名區長支持，此版本還差八名區長背書，因此無法避免舉行公投。
而由有14名區長組成的議會拉美裔小組，則對該份地圖不甚滿意，該小組主張，拉美裔人口在過去十年持續增長，而同期非裔人口卻明顯減少，因此小組提出16個非裔多數區、15個拉美裔多數區、18個白人多數區，以及1個亞裔多數區(亞裔人口占50.6%)的版本。
而從去年11月至今，雙方都不願意在族裔多數選區的數目讓步。
身為芝市長萊特福特議會領袖的哈里斯說，在此情況下，將交由選民投票選出合適的地圖。
哈里斯預估，6月底這場芝加哥30年來的選區公投，將耗費納稅人至少4000萬的稅金，不過維拉格斯對此說法稱，這是一種恐嚇策略，基本舉行公投每位選民的成本只有0.2元。芝加哥選委會說，如果要在6月底的選舉中，加印一頁選區重畫公投的選票，必須多花55萬元。
哈里斯15日重申，公投將要耗資4000萬，因為該筆花費還包括敗選的一方將提起訴訟。
為了贏得更多選民支持，拉美裔小組已經與民間「改變伊利諾行動基金」(CHANGE Illinois Action Fund)達成聯盟協議，該組織曾經提出「以居民為本」的重畫選區地圖，其中也包括芝城現第一個個以亞裔為多數的選區。
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