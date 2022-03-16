我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭宣稱擊斃第4位俄軍將領：攻進馬立波時陣亡

「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

芝議會法規委員會 申請選區重畫舉行全民公投

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華埠以及附近華人聚居的阿默爾廣場(Amour Square)、部分橋港區，都可望在新選區地圖中畫入同一區。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠以及附近華人聚居的阿默爾廣場(Amour Square)、部分橋港區，都可望在新選區地圖中畫入同一區。(特派員黃惠玲／攝影)

由於芝加哥市議會的非裔小組(Black Caucus)與拉美裔小組(Latino Caucus)，仍無法在新的選區重畫地圖取得協議，芝議會法規委員會(Rules Committee)主席哈里斯(Michelle Harris)15日向芝市審計長辦公室(Clerk's office)提出全民公投請求，屆時依照投票結果決定最終版本。

芝議會拉美裔小組主席維拉格斯(Gilbert Villegas)早在去年12月，就已經提出新的選區地圖，必須在今年6月28日舉行公投決定的議案。

芝議會法規委員會(Rules Committee)提出的地圖版本，包括17個非裔多數區、14個拉美裔多數區、18個白人多數區，以及1個亞裔多數區(亞裔人口占50.3%)，此份地圖得到33名區長的支持，同時也是議會非裔小組認同的版本，不過，依照法令規定，新的選區地圖必須獲得41名區長支持，此版本還差八名區長背書，因此無法避免舉行公投。

而由有14名區長組成的議會拉美裔小組，則對該份地圖不甚滿意，該小組主張，拉美裔人口在過去十年持續增長，而同期非裔人口卻明顯減少，因此小組提出16個非裔多數區、15個拉美裔多數區、18個白人多數區，以及1個亞裔多數區(亞裔人口占50.6%)的版本。

而從去年11月至今，雙方都不願意在族裔多數選區的數目讓步。

身為芝市長萊特福特議會領袖的哈里斯說，在此情況下，將交由選民投票選出合適的地圖。

哈里斯預估，6月底這場芝加哥30年來的選區公投，將耗費納稅人至少4000萬的稅金，不過維拉格斯對此說法稱，這是一種恐嚇策略，基本舉行公投每位選民的成本只有0.2元。芝加哥選委會說，如果要在6月底的選舉中，加印一頁選區重畫公投的選票，必須多花55萬元。

哈里斯15日重申，公投將要耗資4000萬，因為該筆花費還包括敗選的一方將提起訴訟。

為了贏得更多選民支持，拉美裔小組已經與民間「改變伊利諾行動基金」(CHANGE Illinois Action Fund)達成聯盟協議，該組織曾經提出「以居民為本」的重畫選區地圖，其中也包括芝城現第一個個以亞裔為多數的選區。

公投 亞裔 非裔

上一則

伊州油價冠中西部 民眾湧入鄰州加油

下一則

馬州喬郡50億預算 聚焦教育與打擊犯罪

延伸閱讀

疑涉1097萬疫苗合約 哈里斯縣府突遭州檢警搜查

疑涉1097萬疫苗合約 哈里斯縣府突遭州檢警搜查
確診、住院患者雙減 德州哈里斯縣防疫降至3級

確診、住院患者雙減 德州哈里斯縣防疫降至3級
漏計萬張選票 哈里斯縣選務官辭職

漏計萬張選票 哈里斯縣選務官辭職
初選 哈里斯縣漏統計1萬張通訊選票

初選 哈里斯縣漏統計1萬張通訊選票
哈里斯縣開票延誤 民主黨批共和黨硬推SB 1案才是元凶

哈里斯縣開票延誤 民主黨批共和黨硬推SB 1案才是元凶
選務爭議 共和黨痛批縣長用人不當

選務爭議 共和黨痛批縣長用人不當

熱門新聞

圖：pixabay

全美稅金最低州 佛羅里達、田納西列前5

2022-03-11 12:54
竊賊車未靠近加油槍，加油站業主根本不知道竊賊正在偷油。(KPRC／加油站監控)

加油站白天遭大量竊油 德州業主查監控才明白怎麼被偷

2022-03-15 17:51
聯邦調查局呼籲受害人指認兒童色情犯罪。(示意圖，FBI網頁)

10歲童iPad前寬衣 母舉報FBI逮德州作案十年色情犯

2022-03-14 18:52
伊州花園草原市一處民宅發生大火，導致六名子女中的五名不幸葬身火窟。(gofundme)

無情大火吞噬民宅 伊州5兄妹葬身火窟

2022-03-14 13:31
新澤西州彭斯格羅夫鎮近來由於資金短絀，鎮內居民大多又都是藍領受薪居民，已無漲稅空間，因此決定拍賣78塊住宅用地以開源節流。(鎮政府網站照片)

「布魯斯威利家鄉」新州小鎮財務吃緊 拍賣78住宅用地

2022-03-10 02:14
德州一項行政命令對變性家庭不友善，達拉斯一名母親打算在女兒搬到她認為安全的州。(GoFundMe網頁)

「她」六歲 母女正打算離開德州到其他「安全」州

2022-03-15 19:08

超人氣

更多 >
「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說
俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人

俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人
趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿

趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿
連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網

連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網