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伊國會眾議員戴維斯 訪華埠爭取支持

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
多次協助華人獲得戴維斯辦公室幫助的馬森柱(左)，呼籲大家支持伊州國會眾議員戴維斯(右)連任。(特派員黃惠玲╱攝影)
多次協助華人獲得戴維斯辦公室幫助的馬森柱(左)，呼籲大家支持伊州國會眾議員戴維斯(右)連任。(特派員黃惠玲╱攝影)

伊利諾州第七區國會眾議員戴維斯(Danny Davis)10日拜訪華埠聽取選民心聲，並尋求華裔選民支持連任，戴維斯辦公室亞裔事務顧問馬森柱說，他認識戴維斯20多年，而透過其辦公室的協助，許多華人移民的身分問題，以及華裔老人補助金、養老金的領取，都因此迎刃而解，「他是真正為社區服務的民代」。

戴維斯在華埠廣場的皇上皇燒臘餐廳與多位社區代表會面，他在活動中感謝華裔對他的支持，也介紹了多項國會有關移民、社會安全福利、醫療補助等方面的政策。

今年80歲的戴維斯，從1997年當選伊州第七區國會眾議員後連任至今，戴維斯說，在參選國會眾議員之前，他就已經投入政治，其中在1979到1990年擔任芝加哥29區區長，1990年他轉換跑道參選庫克郡委員會委員並當選，1996年加入國會眾議員選舉，勝選後於1997年3月上任。

戴維斯經常出席華埠活動，他說，他的主要工作包括協助民眾解決社會福利、醫療以及移民相關問題，他也提到自己大力推動國會通過的多項疫情紓困法案，例如每個月給符合資格的兒童發250元到300元的抵稅金。

馬森柱說，過去20多年來，每次只要華人遇到社會福利、移民等問題時，戴維斯辦公室都是即時伸出援手，他回憶，之前有一位年逾80的伍姓老婆婆不知何故無法領到當月的社安金，馬森柱獲知後，冒著風雨開車載她到戴維斯辦公室求援，在其幫助下，老人家15分鐘的問題得到解決。

伊州第七區國會眾議員戴維斯(左)拜訪華埠爭取支持。(特派員黃惠玲╱攝影)
伊州第七區國會眾議員戴維斯(左)拜訪華埠爭取支持。(特派員黃惠玲╱攝影)

眾議員 移民 社會安全福利

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