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芝衛生局長：逾9成居民已有一定免疫力

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥衛生局局長亞瓦迪(左二)帶領芝加哥人走過艱困的抗疫期。(芝加哥市長臉書)
芝加哥衛生局局長亞瓦迪(左二)帶領芝加哥人走過艱困的抗疫期。(芝加哥市長臉書)

芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，估計超過90%到95%的芝加哥人，無論是通過接種疫苗或接觸、感染新冠病毒，都已經有一定的免疫力，她說，接下來的防疫重點應聚焦「讓此病毒成為一種不會成為重症疾病」，此外，亞瓦迪也提到，未來疫情說明會的頻率也將減少。

亞瓦迪3日在直播疫情說明時表示，雖然疫情好轉，但衛生人員並不指望新冠病毒會徹底根除，她敦促大家仍應採取預防措施，例如一旦檢測為陽性的話，就應待在家中，如果出現新冠症狀，就應該戴上口罩並接受檢測、接種疫苗。

全美多地的高層衛生官員，在新冠變異病毒株Omricron的感染高峰日漸平息後，紛紛辭職下台，其中包括伊利諾州衛生廳廳長伊吉克在內，伊吉克過去兩年帶領伊州民眾抗疫，受到廣泛認可。

亞瓦迪對此表示，她還是會堅守崗位，繼續與同仁們應對疫情的下一階段，「我哪兒也不去」，亞瓦迪說，過去兩年非常艱難，但她喜愛她的工作，也與團隊合作密切，她也開玩笑稱，「當然我對伊吉克可以休息一下覺得有些嫉妒」。

亞瓦迪也宣布了接下來的一些防疫措施變化，包括以往每周兩次的疫情說明直播，將改唯一周一次；衛生局也可能將停止對於接種疫苗者的獎勵。至於室內口罩與查驗疫苗卡命令，芝加哥已經從2月28日起取消。

根據衛生局統計，芝加哥的染疫、住院與死亡人數都急劇下降，目前該市每日新增確診不到200人，確診率掉到1%，亞瓦迪說，「很樂見此情況」。

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