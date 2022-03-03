伊州州長警告 應提防俄羅斯網攻

家族來自烏克蘭 的伊利諾州州長普立茲克說，他的曾祖父在1881年為了逃離對猶太人的迫害，離開烏克蘭移居芝加哥，俄羅斯 發動入侵烏克蘭的戰爭，普立茲克擔憂伊州 可能成為俄羅斯網路攻擊目標，他說，俄羅斯駭客曾在2016年襲擊了伊利諾州選舉委員會的網站，而隨著全球局勢日益緊張，預計此類攻擊恐將在全美升級。

普立茲克說，每一位美國人都應該關注來自俄羅斯的網路攻擊，特別是來自俄羅斯盟友的網攻，「我們正在採取預防措施，在這之前伊州已經花了好幾周時間準備，希望沒有必要用到這些防衛方案」，他表示，州府將盡力保護政府數據系統，同時也會保護私人公司系統，以確保伊州重要基礎設施不會受到攻擊。

普立茲克還提到，早從1993年開始，伊州與波蘭展開軍事方面的聯繫與合作，其中包括了烏克蘭的軍隊成員，伊州國民兵發言人指出，一組伊州國民兵顧問成員2月才從波蘭返回伊州，他們此行到波蘭，就是與烏克蘭軍隊進行合作。

多項主張與政見一直與民主黨州長不合的共和黨州長候選人，這次在俄烏戰爭上，難得與普立茲克立場一致，其中包括現為州參議員的貝利(Darren Bailey)說，俄羅斯的出兵行動不合理，應該對俄羅斯實施嚴厲制裁，雖然烏克蘭已經明確表示他們將為自己而戰，「但我們應該為他們提供捍衛主權所需的資源」。

另一名角逐共和黨伊州州長提名的奧羅拉市市長歐文(Richard Irvin)說，他與烏克蘭人民站在一起，支持美國與其盟國阻止俄羅斯進一步侵略。