芝加哥公車 2040年全面改用電動車

CTA宣布，將在2040年以前，將公車全面改成電動車。(CTA提供)

芝加哥 運輸局(The Chicago Transit Authority, CTA)22日宣布，CTA將在2040年以前，將所有公車全部改成電車，目前運輸局共有將近1900輛公車，使用全電力行駛的僅有八部。

CTA總裁卡特(Dorval Carter)說，近十年來，運輸局一直走在電動公車技術轉換的尖端，儘管該局對於所取得的進展自豪，但仍有很長的一段路要走，他表示，根據「充電向前」(Charging Forward)的研究計畫顯示，芝加哥可望在2040年，完成公車全面電動化的目標。

「充電向前」研究，除了規畫車輛更新、替換的過程外，也列出CTA必須增設公車充電設備或充電站、維修站的詳細計畫。

CTA早在2014年就推出了第一輛電動公車，今年預估將增加14輛電動公車到服務行列，運輸局官員表示，整個更換計畫，將投下1.3億元。

芝加哥永續部門執行長涂瓦爾(Angela Tovar)說，電動公車的全面啟用，將更進一步實現「綠色能源」，同時也將符合2030年的「氣候行動計畫」(Climate Action Plan 2030)目標。

芝電動公車目前行駛路段為往返芝加哥大 道的66號公車，而要在2040年達標，必須更換行駛120條路線的1900部公車。CTA說，購買新的電動公車已逐漸取代現行主要使用柴油的公車之外，建立充電站也將同步進行。

CTA說，大部分公車每天行駛距離超過100哩，而電動公車每次充滿電力，僅約能行駛70哩，因此個公車路線勢必興建充電設備，才能確保班次正常。