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萬通互惠理財合伙人楊維舉辦保險、退休及理財講座

本報芝加哥訊
歡迎致電芝加哥萬通互惠理財的合伙人楊維洽詢！
歡迎致電芝加哥萬通互惠理財的合伙人楊維洽詢！

芝加哥萬通互惠理財的合伙人楊維于日前在云端舉辦保險、退休計劃及理財講座。該講座由楊維主講，她深入淺出的講解如果做好退休前的規劃以及保險理財的規劃，講座還介紹了在美國購買401K的重要性。她表示，根據數據顯示，現在美國有76%的人在401K賬戶里至少有5000美元， 有25%的人在401K里有10萬美元儲蓄。講座還就通貨膨脹對退休金的影響等問題作了介紹。

楊維解釋，我們應該盡早計劃從什么時候開始為退休進行存儲？在不同年齡階段開始退休賬戶儲存的優劣勢，她還就退休金存儲是用稅前存儲還是稅后存儲的利弊進行了分析。還有美國的退休賬戶種類和公司雇主提供的退休金，以及個人購買401k等方面的運作程序。楊維女士也介紹了個人退休賬戶在自雇業主，沒有雇主的人如可買退休賬戶等情況。楊維還為大家介紹了除傳統退休金外的其他退休金渠道。最后，楊維女士還就什么時候適合領取退休金，以及如何開辟其他退休金渠道，比如購買固定年金，長期或者終身人壽保險等。讓出席會議的朋友獲益良多。

楊維女士在芝加哥地區從事保險，財務業務有20多年曆史，經驗十分豐富，楊維曾任職紐約人壽芝加哥經理，成績斐然，后期轉戰著名的美國西點財務集團公司，成為公司旗下芝加哥萬通互惠理財的合伙人，開辟新業務領域。她在過去几十年中與芝加哥華人及社區保持了良好的互動，積極支持和贊助社區活動不遺余力，現在仍然繼續為華人提供新的理財保險服務。歡迎致電:847-942-7826（Wei Yang）楊維洽詢！  

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