角逐杜佩琪郡委員 張明茹爭取支持

張明茹爭取華人選民支持。(張明茹提供)

競選杜佩琪郡(DuPage County)委員會第三區委員(County Board，District 3)的華裔 張明茹(Lucy Chang Evans)，日前與華裔選民舉行雲端論壇時表示，她在杜佩琪郡府擔任工程師多年，對該郡的需求非常了解，此外，她也明確表達「反對削減警察 經費，不支持娛樂大麻 」，同時主張郡府應強化「可負擔住房」的政策。

杜佩琪郡委員會委員將在4月6日舉行投票，如果張明茹順利當選，將成為該郡史上第一位華裔委員。

華裔婦女行動組織主席張秀賢(左)與杜佩琪郡委員會第三區委員競選人張明茹(右)。(視頻截圖)

主辦上述活動的華裔婦女行動組織(Chinese American Women in Action, CAWA)創辦人兼主席張秀賢表示，過去兩年反亞仇恨與暴力犯罪頻傳，尤其針對華人婦女與長者的攻擊事件更不在少數，因此保持沉默已經不再適用於今日社會，「而要讓我們的聲音被聽見，就必須有更多人參政、從政」，張秀賢說，這也是她呼籲華人選民支持更多華裔候選人的主要原因。

張明茹的父母來自台灣，她則在奧勒岡州出生長大，16前移居芝城西郊瑞柏市，她在搬到伊州前，曾在特勤局任職三年，定居瑞柏市後，她加入杜佩琪郡郡府當土木工程師達六年，負責洪水處理工程事務。有三個孩子的她，現於香檳伊州大學UIUC攻讀MBA學位。

張明茹在論壇上表示，她所以參選是因為在該郡任職多年而有一種使命感，驅使自己想帶領該郡的未來，變得更安全、平等與繁榮。她說，透過多年的工作經驗，她非常了解杜佩琪郡的優勢與缺點，相信自己絕對有能力讓杜郡發展更佳。

此外，她也提到，她反對削減警察經費，不支持娛樂性大麻，且主張郡府在可負擔房屋方面可以做得更好。

身為亞裔的張明茹也堅決反對各種族裔歧視，她說，自己不論在求學、工作等領域，都曾遭遇過因為膚色而受到欺侮，但「我永遠都會站出來反擊」，這也幫她因此贏得尊重。

有關張明茹的進一步信息，可上競選官網查詢，網址：www.lucyfordupage.com。