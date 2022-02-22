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不怕病毒怕子彈 治安惡化人心惶惶

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
華埠廣場的行人專用區，因為安全且乾淨，是許多附近居民散步地點。(特派員黃惠玲╱攝影)
華埠廣場的行人專用區，因為安全且乾淨，是許多附近居民散步地點。(特派員黃惠玲╱攝影)

「現在令人害怕擔心的不是新冠病毒，而是惡化治安導致的持槍搶劫氾濫」，在華埠經營餐館10多年的業主Alan表示，病毒還有打疫苗、戴口罩等方法防範，而且之前還有聯邦政府金援商家，但不斷發生的暴力搶劫，而且早就不再侷限「夜黑風高」時段才作案的囂張行徑，讓民眾防不勝防，「已經嚴重影響日常生活。」

Alan說，去年12月70歲的華翁謝煥新，莫名其妙在華埠遭前科犯喬伊納(Alphonso Joyner，23歲)槍殺後，多少讓華埠人心惶惶雖然市府與警局都信誓旦旦表示會努力改善，但今年至今，華埠的暴力犯罪案件幾乎沒有停過，尤其是持槍劫車，「一般民眾還可以減少出門，我們做生意的能不出門嗎？」

他表示，疫情衝擊加上治安惡化，以往全年無休的華埠餐館，現在有越來越多業者縮短營業時間，例如目前許多餐廳都在每周二公休，一些之前開到凌晨的餐館，也紛紛提早打烊，「不是我們變懶了，而是大環境無法保障安全的情況下，我們只能自己小心、自求多福。」

住在華埠廣場後方連棟屋的Jennifer林說，以前每天總會走到華埠廣場的行人區散步，現在一個月頂多會逛過去一兩次，而且是選在周末人多的時候再去，「天天看新聞都在報導治安變壞，警局與相關單位也不斷出面安撫民眾，但是到現在不管當局採取了何種方案，事實就是沒有效」，她說，她從廣州移民到美國已經22年，「從來沒有像現在這樣擔心自己與家人的安危。」。

她激動表示，之前總說入夜後不要外出就比較平安，現在的情況是「白天也照樣作案」，她衷心期盼當政者可以理解小市民的心情，「徹底檢討現行警政與司法系統，不要再互相推卸責任」，她說，「民眾要求不多，只求安居樂業。」

華埠 暴力犯罪 疫情

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