堅持不戴口罩 9名伊州議員遭趕出議事廳

包括契斯尼(圖中舉手者)等九位共和黨籍的伊州州眾議員，17日因堅持不戴口罩遭全議會投票趕出大廳。(契斯尼官方臉書)

究竟要不要戴口罩 不僅讓伊州各學區的學校、家長吵成一團，伊州議會17日也因為九名共和黨 籍議員，堅持在議事廳不戴口罩，導致民主黨 議員火大，提議全議會緊急投票，並表決通過將九位議員趕出議事廳。

由全員表決是否踢出不戴口罩的議員，為來自芝加哥的民主黨議員柯林斯(Lakesia Collins)率先提出，來自芝城西郊西泉市(Western Spring)的州眾議會共和黨黨魁鄧金(Jim Durkin)遵守議會規定「不發言時就要戴口罩」，但他也無力改變其他同黨議員不願意戴口罩的行為，就在雙方僵持不下時，鄧金支持舉行全員投票，並稱如投票結果反對不戴口罩，那麼他將呼籲同黨籍議員遵守規定離場或戴上口罩。

對於州長普立茲克的口罩令一直持對立立場的共和黨與民主黨議員，雙方爭議在17日白熱化，其中共和黨議員大罵普立茲克「專制統治」，稱州長堅持大家室內必須戴口罩，但在出席籌款晚會時卻摘掉口罩。

來自佛里波特市(Freeport)的共和黨議員契斯尼(Andrew Chesney)高喊，民主黨就是偽善，就是虛偽。接著其他共和黨議員也紛紛加入針對民主黨普立茲克的罵戰，羅克福德(Rockford)區的共和黨籍議員索斯諾斯基(Joe Sosnowski)說，強制防疫的措施該結束了，「看看統計數據，很明顯的包括封鎖、口罩等命令，對並毒的影響很小。」

除了契斯尼、索斯諾斯基之外，其他被踢出議會大廳的議員，還包括Savanna的Tony McCombie、Beecher的Blaine Wilhour、Shelbyville的Brad Halbrook、Dieterich的Adam Niemerg、Morris的David Welter、Red Bud的David Friess，以及Oakland的Chris Miller。