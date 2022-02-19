我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

堅持不戴口罩 9名伊州議員遭趕出議事廳

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
包括契斯尼(圖中舉手者)等九位共和黨籍的伊州州眾議員，17日因堅持不戴口罩遭全議會投票趕出大廳。(契斯尼官方臉書)
包括契斯尼(圖中舉手者)等九位共和黨籍的伊州州眾議員，17日因堅持不戴口罩遭全議會投票趕出大廳。(契斯尼官方臉書)

究竟要不要戴口罩不僅讓伊州各學區的學校、家長吵成一團，伊州議會17日也因為九名共和黨籍議員，堅持在議事廳不戴口罩，導致民主黨議員火大，提議全議會緊急投票，並表決通過將九位議員趕出議事廳。

由全員表決是否踢出不戴口罩的議員，為來自芝加哥的民主黨議員柯林斯(Lakesia Collins)率先提出，來自芝城西郊西泉市(Western Spring)的州眾議會共和黨黨魁鄧金(Jim Durkin)遵守議會規定「不發言時就要戴口罩」，但他也無力改變其他同黨議員不願意戴口罩的行為，就在雙方僵持不下時，鄧金支持舉行全員投票，並稱如投票結果反對不戴口罩，那麼他將呼籲同黨籍議員遵守規定離場或戴上口罩。

對於州長普立茲克的口罩令一直持對立立場的共和黨與民主黨議員，雙方爭議在17日白熱化，其中共和黨議員大罵普立茲克「專制統治」，稱州長堅持大家室內必須戴口罩，但在出席籌款晚會時卻摘掉口罩。

來自佛里波特市(Freeport)的共和黨議員契斯尼(Andrew Chesney)高喊，民主黨就是偽善，就是虛偽。接著其他共和黨議員也紛紛加入針對民主黨普立茲克的罵戰，羅克福德(Rockford)區的共和黨籍議員索斯諾斯基(Joe Sosnowski)說，強制防疫的措施該結束了，「看看統計數據，很明顯的包括封鎖、口罩等命令，對並毒的影響很小。」

除了契斯尼、索斯諾斯基之外，其他被踢出議會大廳的議員，還包括Savanna的Tony McCombie、Beecher的Blaine Wilhour、Shelbyville的Brad Halbrook、Dieterich的Adam Niemerg、Morris的David Welter、Red Bud的David Friess，以及Oakland的Chris Miller。

口罩 共和黨 民主黨

上一則

維州州長楊京減稅計畫：去雜貨税、降汽油稅

下一則

低溫影響準確 專家教如何妥善保存新冠檢測劑

延伸閱讀

霍楚正式獲民主黨黨內提名 今年角逐紐約州長席位

霍楚正式獲民主黨黨內提名 今年角逐紐約州長席位
參院通過臨時開支案送拜登簽署 聯邦政府免停擺

參院通過臨時開支案送拜登簽署 聯邦政府免停擺
伊州法院駁回州長上訴 校園強制口罩令即起失效

伊州法院駁回州長上訴 校園強制口罩令即起失效
維州撤口罩令 楊京籲尊重他人續戴 維權團體揚言再告

維州撤口罩令 楊京籲尊重他人續戴 維權團體揚言再告

上學要戴、看超級盃不戴 拜登國情咨文前 急敲口罩新規

上學要戴、看超級盃不戴 拜登國情咨文前 急敲口罩新規
超級盃賭盤熱 伊州賭金6100萬創紀錄

超級盃賭盤熱 伊州賭金6100萬創紀錄

熱門新聞

猶他大學發生一起疑似家暴殺人案，一名來自中國的26歲研究生以注射海洛因的方式，殺害他的女友、同樣來自中國的19歲新生。(猶他大學網站)

相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

2022-02-14 22:41
密爾瓦基威大前華裔教授劉悅，日前在聯邦法庭承認詐欺中國留學生。(UWM臉書)

5年騙110萬 密爾瓦基威大前華裔教授詐欺中國生認罪

2022-02-15 12:06
「床墊麥克」德州連鎖家具店創辦人麥肯維爾一夜間輸掉950萬元。(床墊麥克推特)

超級盃公羊隊贏了 但他卻一夜間輸掉950萬元

2022-02-14 20:09
Arlene Alvarez的父母，悲痛地在記者上回憶無辜被槍殺的九歲女兒。（KHOU）

休士頓男子銀行被搶 朝搶匪車開槍 誤射9歲女童致死

2022-02-16 21:43
SoFi球場整個屋頂也像一塊大看板。(SoFi Stadium)

超級盃SoFi球場建築設計 出自這位帥哥之手

2022-02-14 18:44
休士頓消防局調查一名男子死於可能是室友縱火的案件。（ABC）

好心卻害己 德州男子收留難友卻遭對方縱火喪命

2022-02-15 21:31

超人氣

更多 >
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議