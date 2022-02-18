芝加哥華埠華德小學 師生歌舞慶虎年

華德小學歡慶春節。(華德小學提供)

芝加哥華埠 附近的華德小學(James Ward School)，日前舉行全校歡慶中國新年活動，師生們穿著中國傳統服裝在校園內遊行 ，創意十足的各式小老虎隊伍，以及處處掛滿春節飾品的氣氛，讓整個學校洋溢濃濃年味。

華德小學表示，該校華裔學生多達65%，中國新年對師生們來說，是一項非常重要的文化活動，舉行虎年遊行當天，低年級學生裝扮可愛的獅子、老虎、龍，孩子們跟著老師一起隨歡樂音樂唱歌舞蹈迎接新年，氣氛熱絡，全校最後更合唱新年賀歲歌曲。

此外，華德小學雙語諮詢委員會日前還特別舉辦了一場雲端 慶新年活動，與會學生穿著中國傳統服裝參賽，大家分組向美術老師學習畫老虎，還跟著雙語老師製作虎年燈籠，以及玩賓果遊戲等，學生們更事先錄好了才藝表演視頻，有的以中文高歌舞蹈，有的演奏樂器，充分展現學生們的學習成果。

華德小學歡慶春節。(華德小學提供)

華德小學表示，自2021年8月開始，該校為使學生能有機會與國際接軌，只要年滿四歲就讀華德托兒班到八年級學生，都必須同時學習中文和西班牙文兩種國際語言，學校也特別邀請專業舞蹈老師指導學生學習傳統中國舞蹈，此項目推出後深獲家長好評，許多家長表示，很欣慰孩子就讀華德小學，因此學習更多中國傳統文化，了解中國歷史和語言。