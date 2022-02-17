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Omicron爆發以來 芝日增確診降至新低

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
Omicron爆發以來，芝加哥確診人數16日首度低於400名。(美聯社)
Omicron爆發以來，芝加哥確診人數16日首度低於400名。(美聯社)

芝加哥衛生局最新統計顯示，該市16日新增確診人數為352人，這也是變異病毒株Omicron爆發數月來，第一次單日新增感染沒有超過400名。

此最新數據也意味著芝加哥的傳播級數，已經從高度傳染(high transmission)降到大量傳染(substantial transmission)，芝加哥上一波單日染疫最高峰，為去年12月28日，當天確診病例高達1萬零9個，在那之後，新增染疫人數一路下降，到16日減少到352人，而過去七天的單日平均染疫人數也減少到398例。

不過，儘管確診病患大幅降低，但芝加哥市至今仍未鬆口將跟進伊利諾州，在2月28日撤除室內強制口罩令，也沒有明確宣布是否屆時將讓商家取消查驗顧客疫苗卡。

根據芝加哥衛生局列出的四項鬆綁防疫指標，包括：

●單日新增病例：單日新增確診需低於199例，而目前芝城平均每天新增398例。

●確診率：此比率需達4.9%或更低，目前芝城確診率已降至1.9%。

●染疫住院：每天染疫住院人數必須低於294人，目前芝加哥單日平均仍有312人感染新冠病毒住院。

●重症監護病床數：需降到單日平均99人或以下，現在芝加哥每天感染病毒而住進ICU的人數平均為105名。

衛生局表示，現階段芝加哥只有在確診率方面達到放鬆防疫規定的標準，其他三項都還有努力空間，衛生局局長亞瓦迪說，她希望在未來兩周能夠有更多的改善，「屆時與伊州同日取消口罩令與查驗疫苗令，並非沒有可能」。

在疫苗施打方面，統計顯示，芝加哥超過180萬居民(68.3%)已經完全接種，而至少施打一劑新冠疫苗的比率，也達到76.1%。

 由於染疫住院患者仍然以未施打疫苗者占多數，衛生局再次呼籲公眾盡快施打疫苗，如有需要者，可電(312)746-4835詢問住家附近的疫苗施打地點。

芝加哥 疫苗 芝城

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