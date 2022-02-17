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暴風雪今襲芝 降雪將達7吋 庫克郡南部、肯卡奇郡最冷

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

國家氣象局發布冬季風暴警訊(Winter Storm Warning)指出，新一波冬季風雪預計在17日凌晨3時到當晚9時掃過大芝加哥地區，包括伊州南庫克郡、葛蘭迪郡(Grundy)、肯卡其郡(Kankakee)、拉謝爾郡(La Salle)，以及利勿斯頓郡(Livingston)、威爾郡(Will)等地區，還有印州湖郡、波特郡(Porter)都將降雪，最高雪量可達七吋。

國家氣象局表示，除了針對上述區域發布冬季風暴警告外，另外也對北庫克郡、中庫克郡、杜佩琪郡發出冬季氣候警告(Winter Weather Advisoty)，風雪時間為17日凌晨3時到晚間9時；此外，迪卡伯郡(Dekalb)、肯恩郡的冬季氣候警告時間，從17日凌晨3時到傍晚6時。

16日芝加哥地區白天氣溫衝高到華氏50度，但同時颳起每小時最高風速達50哩的強風，下午則開始下雨，估計累計雨量達0.5吋到1.5吋。入夜後，氣溫陡降到接近華氏19度，雨水也將在凌晨3時到早上10時間轉為下冰，尤其芝城南區將出現顯著冰層累積。

ABC第七頻道氣象專家巴特勒(Tracy Butler)說，17日的風暴強勁，除了每小時降雪逾吋外，時速40哩的強風也將繼續吹襲，她表示，上班尖峰時段的冰雨可能中斷，但接著會開始降雪，雪勢將持續到下午及晚上。

這波冬季風暴警訊，可能帶來四到七吋的積雪，至於「冬季氣候警告」地區積雪約為二到四吋；最北部與西部降雪較少，大約只有一到三吋。

風暴 降雪 庫克

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