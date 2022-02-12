反常態未分享Wordle 女兒機警報案救老母

80歲的婦女霍爾特因為沒有按時與家人分享Wordle猜字成績，引起家人警戒報警，即時將遭劫持的老婦救出。(路透)

由英國工程師Josh Wardle設計的猜字遊戲「Wordle」風靡全球，還成為許多家庭的每日競賽，而這項遊戲日前卻意外救了庫克郡林肯伍德市(Lincolnwood)一名80歲老婦，跟據警方指出，這位老人家當天未按時將每日Wordle成績在家族公布， 引起住在外州親人警戒報警，警察 到場後，發現老婦在家中遭一名持槍匪徒闖入劫持長達17小時。

該名受害老婦的女兒卡德威爾(Meredith Holt-Caldwell)說，「Wordle」問世後，雖然家人分居不同城市，但每天都會分享猜字成績，案發當天，她注意到80歲的母親霍爾特(Denyse Holt)一反常態，不僅沒有依照慣例在家族群中，分享每天的Wordle猜字成績，而且也不回手機 簡訊也不接電話，女兒馬上心生警戒，先請鄰居幫忙到母親住處察看，發現霍爾的車子停在門外，但敲門卻無人應門，因此果斷報警。

緊鄰芝城 的林肯伍德市警局副局長瑞波爾(Travis Raypole)表示，警察在接獲老婦家人舉報後，前往摩斯大道(Morse Ave.)4600號附近的房屋了解情況，警察抵達時，先發現一樓窗戶遭到破壞，且沾有血跡。警方說，根據霍爾特描述，案發當天她睡醒後，發現32歲的芝加哥市民戴維斯(James Davis)，手拿剪刀在其屋內要求婦人「提供協助」。

警方調查顯示，戴維斯當時赤身露體闖入霍爾特的家中，該名男子有精神病史，戴維斯進入屋內後，把老婦家中電話切斷、手機沒收，導致受害者無法與外界聯繫。

警方後來在地下室發現遭劫持長達17小時的霍爾特，還好並未受傷，警方隨即將她送到安全地方。接著警察在該房屋的二樓發現戴維斯，其身上帶了好幾把刀，一開始警察試圖使用電擊槍逮捕戴維斯但沒有成功，後來出動特警隊才順利將其逮捕歸案。警方已經向戴維斯提控多項重罪，包括使用危險武器入室行竊、使用危險武器綁架、嚴重襲警等。