明州台鄉會 年菜「視吃」迎虎年

明州台灣同鄉會舉辦線上慶祝農曆新年活動，由獲得同鄉會「Elaine Liu紀念獎學金」的張定中(上)和高莉媛分別表演鋼琴與小提琴。 (網路截圖)

明州 台灣同鄉會舉辦線上「年菜視吃大賽」慶祝農曆新年，與會鄉親紛紛端出拿手年菜，透過螢幕分享豐盛菜色，與會者並熱烈搶答「看美食猜台灣地名」，儘管大家無法實體相聚，但全程笑聲不斷、賀年聲不絕，氣氛熱烈。

慶新年活動由芝加哥華僑文教服務中心主任劉綏珍、副主任黃士聰向大家拜年揭開序幕，參與該活動的家庭，紛紛展示年節期間家中的豐富菜餚，不論是滷牛腱、蘿蔔糕、紅豆年糕、滷肉飯、火鍋等，讓鄉親們「大飽眼福」，同時許下共同的新年願望，那就是疫情 趕快退散，大家才能早日團聚。

當天還邀請了獲得今年同鄉會「Elaine Liu紀念獎學金」的高中十年級生張定中(Tim Chang)和高莉媛(Mandy Kao)演奏鋼琴與小提琴。

出生於台灣的張定中，目前就讀莫茲景高中(Mounds View High School)十年級，學琴已有十年，他曾獲得2020年的西北大學鋼琴獨奏節第一名(University of Northwestern Piano Solo Festival)和2021年的弗瑞斯坦室內樂獎學金競賽(Florestan Chamber Music scholarship competition)第一名等獎項。

喜歡彈奏古典音樂的張定中說，當彈琴遇到瓶頸時，自己會堅持增加練習來克服。在母親的持續指導下，他的中文聽說讀寫流利。他說，自己很喜歡回台灣，平時喜歡打網球、滑雪 、聽音樂、玩電動、摺紙和朋友家人聚會聊天。

在台灣唸完小學一年級才移民來美的高莉媛，目前就讀伊代納高中(Edina High School)，當天表演Allegro Brilliante一曲，從小二開始學琴的她，到六年級時，已經能挑戰更多高難度的曲子。她說，練習別的曲子來沉澱挫折感，是她拉琴遇到障礙時的解決方法。她說，以身為台灣人為榮，在學校喜歡數理和程式設計的她，希望以後可以從事生物研究。