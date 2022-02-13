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佛光山跨國線上巡禮 聚首團拜慶春節

本報芝加哥訊
倪碧琳副會長、陳琳娜委員推薦減碳環保的蔬食A計劃。
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窗外白雪皚皚，線上歡樂融融。2月2日新春年初二，國際佛光會芝加哥協會舉辦中英雙語同步的「2022年新春線上佛光山巡禮」活動，邀請跨國及外州近80位佛光人一同歡慶春節。

星雲大師在開示說，推動人間佛教是要大家幸福、安樂、歡喜、發財；而平安健康，歡喜，有人緣，就是發財，為福利社會多多發心，也是我們的財富。並祝福大眾新年新氣象，把握當下，明天會更好。佛光山宗長心保和尚接著說，信仰是我們的力量，心中有信心、勇氣、禪定、智慧，以慈悲包容心，廣結善緣；有佛法就能無畏。並祝福大眾，新年新希望，安心自在，有願必成。

芝加哥佛光山主持覺麟法師讚歎佛光人，以現代科技展現佛光山各項新春節目，這也是一種佛陀無言的說法。佛光山的花燈以十二生肖為造型，讓人驚嘆，讓孩子們歡呼！煙火炮竹發出響聲的一剎那，給人開悟的法喜；佛光山將中國歷史、世界五大洲文化與佛教融合，並負有傳承的使命。

協會會長周邁平致詞表示，星雲大師給我們的新春墨寶「處事無畏， 和平共存」；就是要我們在日常生活中，做自己和他人的施無畏菩薩。並祝賀所有佛光人「少煩少惱增智慧，吃好睡好好自在」。

大眾興致勃勃，目不轉睛地觀賞佛光山的平安燈花燈展，巡山文化走春，煙火表演，光雕秀，蔬食A計劃及介紹2022年佛光山平安燈法會等六大類的視頻。監寺有恆法師首先介紹佛光山花燈設計的演變及佛館施放煙火的緣起。會員們也分享歷年回山的經驗與感動。

汪良峰顧問談到，佛舘觀賞煙火秀，如同參與一場法會，洗滌身心。協會秘書長郭雲說，看到從八大寶塔施放出來的煙花，自我提醒，要提起正念。理事崔萍燕分享，在平安鐘聲響起，與心共鳴時的震撼。第二分會會長許標金，青年分團團長王彬馨以及Edna Haverkos師姐紛紛表示，期待疫情早日平息，再回到本山參加節慶活動。英文分會委員陳琳娜及第二分會副會長倪碧琳表示，有幸品嚐到佛光山的素食，打破原本對素食清淡無味的錯誤想法。

各分會並依六大類別視頻，製作豐富節目：青年分會示範製做虎年燈籠；第三分會的孫叔叔手工煙花製作；英文分會的虎臉摺紙；第二分會的兒童春節彩燈及佛像繪畫；第一分會推出如意十香菜的烹飪；和協會理事們為大家準備的新春剪紙DIY。

協會理事馮錦秀表示，感謝所有幕前幕後的幹部們，期待有更多的新人加入，讓佛法本土化！協會秘書談怡韻表示，看到巡山文化走春活動，大千光雕秀的震撼，莊嚴的佛像和建築呈現出壯麗絢爛的景象，彷彿身歷其境。三個孩子的參與表演，雖然稚嫩，但充滿童趣，為母的她，倍感光榮！

英文分會副會長 Dean Isensee 分享說，整個節目都非常有趣，具有娛樂性；看了煙花和燈光秀視頻，心動的想出訪佛光山。活動主持人劉櫻雪表示，藉由此次主持的經驗，學到也得到很多。第二分會李魯燕師姐讚歎的說，活動精彩。雖然與本山相隔萬里，卻有心心相連，回家的感覺！(人間社孫偉銘供稿) 。

汪良峰顧問、郭雲秘書長讚歎引人入勝的煙火表演。
汪良峰顧問、郭雲秘書長讚歎引人入勝的煙火表演。
周邁平會長、Celine Wang團長預告2022年佛光山春節平安燈法會的內容。
周邁平會長、Celine Wang團長預告2022年佛光山春節平安燈法會的內容。
有恆法師、崔萍燕理事為大家介紹平安燈花燈展。
有恆法師、崔萍燕理事為大家介紹平安燈花燈展。
芝加哥佛光協會舉辦「2022年新春線上佛光山巡禮」，近80位佛光人一同歡慶春節。
芝加哥佛光協會舉辦「2022年新春線上佛光山巡禮」，近80位佛光人一同歡慶春節。
第一分會推出如意十香菜的烹飪。
第一分會推出如意十香菜的烹飪。
第二分會的兒童春節彩燈及佛像繪畫。
第二分會的兒童春節彩燈及佛像繪畫。
第三分會的孫叔叔手工煙花製作。
第三分會的孫叔叔手工煙花製作。
青年分會示範製做虎年燈籠。
青年分會示範製做虎年燈籠。
英文分會的虎臉摺紙。
英文分會的虎臉摺紙。
協會理事們為大家準備的新春剪紙DIY。
協會理事們為大家準備的新春剪紙DIY。
覺麟法師、崔萍燕理事說明巡山文化走春。
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許標金會長、Edna Haverkos分享燦爛奪目的光雕秀。
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佛光山開山星雲大師、宗長心保和尚、芝加哥佛光山住持覺麟法師新春祝福，監寺有恆法師...
佛光山開山星雲大師、宗長心保和尚、芝加哥佛光山住持覺麟法師新春祝福，監寺有恆法師現場翻譯。中英文住持人劉櫻雪和Karen Wang帶動整個活動。

芝加哥 疫情 福利

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