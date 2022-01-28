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直擊／南加公寓傳持槍入室搶劫 華人1死1傷

芝華埠10車遭竊 皆因車主離開 引擎未熄火

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
第九警分局提醒，不管離開車輛時間多短，車主一定要將引擎熄火並把車鑰匙帶下車。(pexels)
第九警分局提醒，不管離開車輛時間多短，車主一定要將引擎熄火並把車鑰匙帶下車。(pexels)

華人聚居的芝加哥914警區(Beat 914)26日舉行治安會議，芝第九警分局表示，有更多會說中文的警察加入該局服務，此外，警局安排了兩部警車以及專門追緝槍枝的小組人員加入華埠巡邏。警局特別提到，過去一個月10部車輛遭竊，都是因為人離開車子卻未將車輛引擎熄火，而讓歹徒有機可乘，公眾應避免重蹈覆轍。

當天的雲端會議中公布了過去一個月(12/22/2021-1/26/2022)的各項數據，包括警局共收到來自914警區民眾、商家共1602通要求服務的電話，還有15通槍擊案舉報電話，此外，警方在該區共逮捕了17名嫌犯，並處理了20件暴力罪案。

這段期間的搶劫案件共19宗，其中警方在1月14日逮捕的一名搶劫犯，就涉及多達16起搶案；另外還有一宗性侵刑事案，受害者與施暴者熟識。

其他犯罪案件，還有30起財物竊盜、10宗汽車竊盜(被偷車子都未關引擎)、11起竊取車輛觸媒轉換器(catalytic converter)，以及九宗入室竊盜。其中入室竊盜案件，幾乎都是歹徒佯裝自來水公司職員要求入室查看水表。

上述各種犯罪案件中，警方再度提醒民眾，留意避免讓無人車輛保持引擎運轉，因為過去一個月遭竊得10部車輛，全都是因為人離開了，但卻未將車輛引擎熄火造成，警局說，尤其冬季期間天氣寒冷，很多人習慣開車前將引擎先打開「暖車」，或是到達目的地後以為只是下車幾分鐘，所以未關引擎，這些情形都是提供偷車賊最佳作案機會。

九分局還提到，希望社區民眾多多參與了解法庭作業與促進司法公正的小組討論學習，此活動預定2月26日推出，有意加入者，可電郵[email protected]

警察 華埠 雲端

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