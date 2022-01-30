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疫情下的海外生活 天河旅遊冒險闖迪拜

本報芝加哥訊
清真寺裡的合照。
清真寺裡的合照。

享譽美加旅遊的天河旅遊，突破疫情障礙，帶您走向世界，拜訪中東最富庶產油王國迪拜。完成冒險之旅的陳珍妮接受採訪時說，旅遊本來應該是一件賞心悅目、皆大歡喜的樂事,但是回想迪拜冒險之旅,至今依然誠惶誠恐、心有餘悸。

不知天高地厚只為帶著一團旅遊發燒友,從芝加哥出發遠赴中東迪拜乘坐郵輪。陳珍妮說，此團原來共 38 人,但由於當時聞名遐邇的公主號郵輪上爆發了疫情,人心惶惶,最後只剩下 19 名團友懷著興奮的心情堅持出發。在 13 個小時的飛行裡,大家的心思都憧憬著既陌生又神秘的中東世界,把要戴口罩這事忘得一乾二淨了。

抵達迪拜後, 領隊陳珍妮說，咱們像劉姥姥進大觀園一樣,左顧右望,只想把冒著生命危險而來的世界看得透徹一點。第二天,我們登上了義大利公司營運的地中海郵輪,展開 8 天 7 晚的波斯灣之旅。郵輪上美食五花八門,節目豐富多彩,但沒有見到戴口罩的人,仿佛完全忘記疫情肆虐的世界而沉浸於天下太平的好時光。郵輪原定行程是沿途停靠三個國家,但後來只去了一個,其餘一個因當地有疫情而取消了停靠,另外一個是害怕郵輪上的旅客可能帶進病毒而請吃“閉門羹”,我們的郵輪只好提前折回迪拜。

俗話說“有失必有得”,因為提早一天回到迪拜,我們把原來外觀七星帆船酒店的活動,改為進去深入探究。也是由於疫情,原來進去是需要提早一個星期預約的,可是當地的導遊好厲害,聯絡了迪拜的“達官貴人”,安排了一個酋長的親屬把我們帶了進去。這號稱世界頂級酒店真是超豪華啊!裡面金碧輝煌,連洗手間的馬桶也是用金子鑲嵌的,讓我們大開眼界了!

此行最大的冒險活動是參觀阿布達比的清真寺,裝飾是百分百的純白色,美得像天堂一樣。但又是人山人海,猶如春節的廣州花街一般熙熙攘攘,沒有一個人戴口罩,仿佛置身於百毒不侵的世外桃源。

謝天謝地謝運氣!這次旅行我們 19 位團友沒有一人中招,回到芝城後紛紛如釋重負。但願疫情儘快消退,恢複正常的生活, 天河旅遊會一如既往，初心不變，帶大家走遍五湖四海，各大洋洲，地球村的種種特色。

天河旅遊位於華埠2308 S Wentworth Ave # 205, Chicago, IL 60616，承接各類來美考察,商務旅行團代售旅遊保險機場接送服務，及代售大航空公司特價飛機票，代辨各國簽證等。查詢電 (312) 326-1218。

郵輪上與團員的合照。
郵輪上與團員的合照。
迪拜國際機場。
迪拜國際機場。
與中東離隊合照於七星帆船酒店大堂裡。
與中東離隊合照於七星帆船酒店大堂裡。
七星帆船酒店外景的大合照。
七星帆船酒店外景的大合照。
郵輪上沒人帶口罩。
郵輪上沒人帶口罩。

郵輪 疫情 口罩

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