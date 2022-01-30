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芝加哥恩平同鄉會舉辦了春節敬老活動

本報芝加哥訊
恩在，情在，鄉誼在，恩平同鄉群策群力，幾天籌得善款7800元，造福桑梓。
恩在，情在，鄉誼在，恩平同鄉群策群力，幾天籌得善款7800元，造福桑梓。

近日，芝加哥恩平同鄉會成功舉辦了春節敬老活動。據瞭解，為關心與問候在芝的恩平祖藉老年鄉親，凝聚僑心，聯絡鄉情，該會向每一位70歲以上的老人贈送了價值50美元的超市購物券，讓大家感受到了此刻寒冬裡的一股暖流和異國他鄉濃濃的的家鄉情誼。

會長鄭健良介紹，本次活動得到了鄉親們的大力支持與配合，幾天共籌得善款7800美元，先後有18人踴躍捐款。問渠哪得清如許，為有源頭活水來。他率先帶頭捐了1000美元，接著在芝開餐館的鄉親馮健勳、莫東亮一大早冒著寒冷把捐款送到同鄉會辦公室，在外州從事家政服務的副會長甄小雲剛回芝加哥，便第一時間聯繫同鄉會捐款。其他的幾名副會長和職員以及鄉親也慷慨解囊，紛紛捐助，副會長每人捐了500美元，馮健熙特別捐了800美元。副會長岑銳明攜妻侯杏春職員專程從外州踏平雪路駕車千里，來回九個小時，風塵僕僕出席同鄉會晚餐會，併合捐800美元。據悉，榮譽會長莫積炎80多歲高齡，行動不便了，但非常關心活動進展情況，親自列名單，拉贊助，10多年來一如既往地支援同鄉會的工作。前任會長馮權以及副會長馮華俸、吳宣忠等也積極參與並發動鄉親們回應捐款。

購物券由副會長梁岳勝經營的星光超市提供。記者在採訪中得知，大概有70位老人簽領了購物券。禮輕情誼重，老人家對此次敬老活動給予了高度好評。本次活動已於2月28日結束。（Daniel供稿)。

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