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拉鳳眼嘲西北亞裔生 威大球迷被趕出球場

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
一名威大籃球隊球迷對著西北大學亞裔生，做出細長鳳眼的姿勢，他隨後被工作人員請出球場。(影片截圖)
一名威大籃球隊球迷對著西北大學亞裔生，做出細長鳳眼的姿勢，他隨後被工作人員請出球場。(影片截圖)

TikTok一段視頻顯示，威斯康辛大學籃球獾隊(Wisconsin Badgers)的一名球迷，日前在球場上對著一群西北大學亞裔學生，刻意做出歧視亞裔意味的上挑鳳眼(slant-eye)姿勢，該舉動引起在場觀眾譁然，事件發生後，這名觀眾很快被工作人員請出球場。

此事件於18日在西北大學球場Ｗelsh-Ryan Fieldhouse發生，當天西北大學的籃球隊「野貓」(Wildcats)對戰威大的「獾」。比賽過程中，一位獾隊球迷對著西北大學一群亞裔學生觀眾，故意拉著眼角，做出具有嘲諷亞裔意味的細長鳳眼，並豎起中指。

根據在線詞源詞典Online Eymology Dictionary，眼角上挑的細長眼睛(slant-eye)為一個污衊性的俚語。

此舉引起在場西北學生的震驚，影片中還錄下攝影者旁的觀眾說，「他還繼續做出斜細眼」。現場影片隨即由西北大學學生克莉斯汀‧李(Kristen Lee)上傳網路，她在影片中寫著，「很興奮去觀看我的第一場大學籃球賽，然而影片中的男子卻開始對我及坐在我後方的亞裔人種族歧視」。

影片在TikTok公開後，不少人對該名獾隊球迷提出抨擊，一名網友說，「如果你要製造種族主義，你就已經輸了」，還有用戶稱，「這是在30秒內失去事業及失去朋友與家人尊重的示範」。

麥迪遜威斯康辛大學(The University of Wisconsin-Madison)體育系隨後發表聲明指出，「我們對此行為深感不安，且感到厭惡」，該校稱，「此舉不能代表獾隊，我們譴責任何種族主或歧視行為，我們為西北大學將該名觀眾趕出球場鼓掌」。

西北大學 亞裔 種族歧視

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