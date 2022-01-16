我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州猶太教堂遭挾持案落幕 州長：所有人質平安獲釋

防疫升級 多家連鎖餐飲店限外帶、縮短營業時間

梅氏總公所舉辦 2022 年度就職典禮 梅國洲、梅惠明當選新主席

本報芝加哥訊
新舊主席交接：左起：國棟、國洲、楹仲元老、 英挺、惠明和卓明元老。
新舊主席交接：左起：國棟、國洲、楹仲元老、 英挺、惠明和卓明元老。

梅氏總公所日前在公所內舉辦2022年度新職員就職典禮，多位宗親不畏疫情的出席了當天的就職儀式。新舊主席在元老梅楹仲、梅卓明的監交下，新主席梅國洲、梅惠明從卸任主席梅國棟、梅英挺手中接過印信，正式宣布就職。兩位新主席依禮齊齊向太祖神像敬酒、上香，敬獻金豬、元寶、生果等拜祭先祖，現場氣氛隆重莊嚴。

當天的就職儀式由前主席梅健添主持，梅健添致詞歡迎宗親們冒著嚴寒出席就職典禮，他表示，十分高興見到各位宗親疫情下健健康康，梅健添聲稱，今年的新科職員，才華橫溢，可謂長江後浪推前浪、承傳梅氏總公所的薪火。他祈願在新會長的帶領下，在宗親的互相扶持下，縱然是在疫情蔓延中，梅氏總公所的族務也必能蒸蒸日上、百尺竿頭更進一步。  

卸任主席國棟、英挺也在致退職詞時表示，他們表示兩年來公所的會務因為疫情的關係而停頓了，但得到宗親們的互相支持與協助，會務依然得到發展，他們呼籲所有的手足一如既往的支持和協助兩位新主席，彼此展望未來、激勵向前。卓明元老勉勵所有的宗親們要遵守總公所的章程，服從當選任內職責，大家必須要團結一致，為梅氏大家族和諧合作，宗親們同心協力、和諧團結的為公所付出努力。

兩位新主席國洲、惠明在僑社廣結人緣、深獲社區各界的表揚與讚譽。當天，兩位新主席均感謝所有同仁對他們的厚愛與支持，他們期望在未來的一年中，與手足們同心同德、維護公所的利益，發揚睦族精神，與社區各組織精誠合作、攜手並進的為促進社區的繁榮興旺、社區安寧付出自己的力量。

 

出席梅氏總公所舉辦2022年度就職典禮的元老和職員合照。
出席梅氏總公所舉辦2022年度就職典禮的元老和職員合照。

疫情

上一則

眼高度學習中心全新開張全球品牌，芝加哥第一家

下一則

芝城新長城燒臘正式開業 明爐秘製脆皮燒腩仔美味留齒！

延伸閱讀

台灣本土+14 銀行群聚燒到餐廳

台灣本土+14 銀行群聚燒到餐廳
銀行群聚暴增到15例 居服員是超級傳播者 埋社區未爆彈

銀行群聚暴增到15例 居服員是超級傳播者 埋社區未爆彈
皇后區成人接種率近100% 區長籲紐約市府加強溝通

皇后區成人接種率近100% 區長籲紐約市府加強溝通
大華府社區健康中心 Omicron釋疑

大華府社區健康中心 Omicron釋疑
國民黨前副秘書長張榮恭遭狼犬咬傷20處 鄰居判拘役

國民黨前副秘書長張榮恭遭狼犬咬傷20處 鄰居判拘役
法拉盛遊民收容所合約變60年 加深民眾疑慮

法拉盛遊民收容所合約變60年 加深民眾疑慮

熱門新聞

陳氏蟹屋東主陳國強高齡98歲。(陳氏蟹屋官方臉書)

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

2022-01-10 11:18
芝衛生局局長亞瓦迪說，染疫者出現的第一個病徵幾乎都是喉嚨痛。(pixabay)

芝衛生局長：出現喉嚨痛幾乎就是確診了

2022-01-13 12:29
數千年歷史岩畫，被「到此一遊」的兩人刻上名字和日期。(大彎國家公園網頁)

它的年代比中國歷史長 德州國家公園岩石毀於這兩人手

2022-01-11 17:26
約翰繆勒是德州烤肉烹飪史上的傳奇人物。(John Mueller推特)

德州烤肉閻羅王子52歲猝逝 食客悵然若失

2022-01-11 14:46
伊州六歲男童達馬利遭母親虐死。(史考基警局)

體罰兒子寒天沖冷水 伊州狠心母凍死6歲童

2022-01-12 11:22
德州眾議員共和黨候選人路德。（Shelley Luther推特）

不應拿稅收補貼未來中共領導人 德州議員候選人挨轟

2022-01-09 21:10

超人氣

更多 >
獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光
時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」
郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻
2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）