芝加哥確診率趨緩 Omicron或將到拐點

新冠病毒變異株Omicron的高傳染性，導致芝加哥 染疫人數居高不下，不過，芝加哥衛生局局長亞瓦迪12日表示，雖然醫院仍然有大批染疫患者，但根據過去幾天的全市確診率來看，雖然無法肯定疫情 已經越過高峰來到拐點，但「我們開始看到確診數增長趨於平緩」。

根據衛生局數據，芝加哥平均單日染疫人數約在4800例，比前幾波疫情高峰數字翻倍，不過，11日之前七天的平均確診率為18.9%，而上個七天周期的確診率則高達21%，由此可看出微幅下降趨勢。

染疫住院方面，芝市平均每天入住醫院的新冠患者為187人，平均單日染疫死亡人數為七個，由於住院與死亡通常都會比確診高峰延後出現，亞瓦迪說，「這兩個數據表現不佳」，她呼籲公眾不要因為確診率出現減少，就誤以為疫情快要結束。

亞瓦迪說，她所以無法百分之百確認的告訴大家「疫情已到最高峰或到拐點」，是因為確診及其他相關數據，大概還要一周時間才可以更充分說明疫情走向，但她現在至少不會像三、四天前那麼憂慮。

到11日晚間為止，伊州 共有7219名染疫患者住院，其中1131人住進加護病房，還有650人使用呼吸機。不過，繼上周連續出現兩次超過四萬人的單日確診後，伊州連續四天的染疫人數已經和緩，確診率也從15.2%降到12%。

伊州衛生廳發言人亞諾德(Melaney Arnold)說，現在要判定疫情是否達到最高峰還為時過早，她呼籲大家盡快施打補強針，並隨時戴上口罩，才是最佳降低感染率的方法。

伊州州長普立茲克12日發表因應疫情的最新措施，他說，將派出超過2037名醫護工作人員，到該州疫情最嚴重的地區醫院協助，他說，首批340名醫護，在未來十天就會抵達各地醫院，普立茲克也將協助醫院取得聯邦FEMA的援助。

普立茲克說，現階段維持醫院的醫療量能，讓醫院能夠繼續運作，是最重要的任務之一。

此外，他也承諾將盡全力保持學校繼續提供實體課程。普立茲克也提到，將提供35萬份的新冠檢測組給芝加哥公立學校系統。