芝城安良工商會新職員宣誓就職 伍換光、區一平當選新一屆會長

芝城安良工商會新職員伍換光、區一平宣誓就職。

芝城 安良工商會於日前在會所內舉辦新職員宣誓就職典禮。伍換光、區一平當選新一屆會長，實至名歸。伍換光、區一平兩位會長均為芝加哥 僑社資深僑領，經驗十分豐富，相信安良工商會在他們的領導下，會務將更上層樓。盟友協勝公會曾賢棟主席、蔡錫鋒外交專員，經文處姜森處長，僑教中心劉綏珍主任、洪門致公堂陳偉堅主席及芝城安良工商會資深顧問梅楹仲先生等均發表了熱情洋溢的講話和送上新年美好的祝福。

就職典禮由陳偉聖、伍國平倆位卸任會長致退職詞，他們回顧了三年來的工作及對新一年會務的期盼，并感謝過去任內全體職員的支持。新一屆安良工商會職員的宣誓就職由經文處姜森處長監誓后正式就職 。伍換光、區一平兩位新任會長從經文處姜森處長手中接過印信并致就職詞 表示，感謝兩位元老的信任和各位手足的支持得以當選，他們表示將竭盡所能做好工作，加強合作，團結一致把安良會務搞得更好。

而安良工商會議員宣誓就職，則由新任會長伍換光監誓。伍換光代表安良工商會新一屆職員除了感謝盟友協勝公會、經文處、僑教中心、洪門致公堂、洪門粵韻曲藝社、伍胥山公所送上花籃致賀。更感謝伍健生元老團主席及陳逹偉元老的訓示。

圖片：芝城安良工商會新職員宣誓就職，伍換光、區一平當選會長，實至名歸。