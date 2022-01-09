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全球花旗參第一品牌，真參保證，地道許氏新年促銷，全館11% OFF，再加碼瘋狂送！

本報芝加哥訊
全球花旗參第一品牌，新年促銷，全館11% OFF，再加碼瘋狂送！
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許氏參業是全美唯一華人經營的專業專職花旗參種植公司。45年來堅持以自產自銷的方式，保證消費者能享受到品質最優、價格最好的地道威州花旗參。適逢佳節，許氏參業為回饋廣大客戶，特別推出新年促銷，全館11% OFF，再加碼瘋狂送！輸入促銷碼 22HNY200,買滿$200送$25禮卡,輸入另一個促銷碼 22HNY300,買滿$300送$50禮卡，活動日期（1月7日-12日）,許氏購物網  www.hsuginseng.com或致電：1-800-826-1577查詢。

許氏參業集團為美加首家華人花旗參農場，也是目前全美最大自產自銷的專業專職花旗參種植公司。其轄下擁有五大農場，涵蓋擁有超過1000英畝的種參處女地，全年經銷40多萬磅的花旗參，產銷量佔全美國的25%以上，同時以﹝產銷一條龍﹞的方式行銷全美國、加拿大、中國大陸、台灣及香港等地，被公認為﹝花旗參的正規軍﹞。

種參經驗豐富，被業界尊為﹝花旗參教父﹞的許氏集團許忠政總裁，歷年來除屢獲州政府頒發優良農業獎與出口外銷獎，並於2002年獲布希總統召見勉勵外，多年來更獲聘擔任威州州長商業外銷顧問一職，每年均伴隨州長至亞洲各地參訪。許總裁向來堅持﹝貨源純正、價廉物美、服務到家﹞的經營原則，深受全球各地消費者的歡迎及信賴，讓許氏花旗參成為威斯康辛地道花旗參的代名詞。

關於許氏45 年老字號的許氏參業集團成立於 1974 年，位於威斯康辛州沃沙市，為全美最大種植花旗參之花旗參農場。創業來以自產自銷、農場直營的「產銷一條龍」的方式，自種植、篩選、分級到製造全過程，種植腹地及 GMP 規模均立於產業的領導地位，分公司遍佈美、亞板塊，堅持著「貨源純正、價廉物美、顧客至上、服務到家」的經營原則。四十五年如一日的努力堅持，和誠懇實在的敬業精神，也讓現今許氏參業集團擁有「全球花旗參第一品牌」的榮譽稱號。

華人 香港 加拿大

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